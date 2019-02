Così è la vita/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (18 febbraio 2019)

Così è la vita va in onda stasera, 18 febbraio 2019, su Italia 1. Si tratta di una delle commedie più belle del trio Aldo Giovanni e Giacomo, potete dunque sedervi comodi sul divano. Prodotto e distribuito da Medusa Film nel 1998 è stato un grande successo sia per la commedia in se che per le musiche che sono diventate famose e fanno tornare alla mente sempre il film,e sono state interpretate dai Negrita. Marina Massinori e il trio di comici sono gli attori principali, come nella totalità delle loro commedie, si susseguono poi molti attori secondari che in questo film però non hanno nomi particolarmente importanti. Il soggetto del film è realizzato grazie alla bellissima collaborazione tra Aldo Giovanni e Giacomo con Gino e Michele, cinque teste di comici che insieme hanno dato vita ad un fantastico film che vi farà ridere m allo stesso tempo riflettere. L’obbiettivo di questa commedia è proprio quello di far sorridere su delle tristi realtà della nostra quotidianità. Clicca qui per il trailer

Così è la vita, la trama del film

Giacomo è un poliziotto non proprio convenzionale, ama la scrittura e vive con sorella e cognato, Aldo è un delinquente in carcere per aver contraffatto delle carte di credito, chiamato per questo Bancomat. Giovanni è un inventore innamorato della moglie che con lui è sempre fredda e distaccata. Si incontrano mentre Aldo esce dal carcere e riesce a rubare la pistola di ordinanza a Giacomo, Giovanni si accorge che gli han rubato la macchina e vede l’auto della polizia e sale di corsa, alla fine sono tutti tre per caso nella stessa auto, sotto minaccia di Aldo che vuole evadere, anche se bene non sa cosa fare, durante la fuga hanno un brutto incidente e l’auto vola sotto un dirupo. Loro si ritrovano fuori dalla macchina e cercano a piedi di tornare a casa loro. Tornati scoprono che tutti li credono morti e capiscono che nel frattempo tutti hanno fatto azioni contro di loro. La sorella di Giacomo ed il cognato hanno subito buttato via tutte le sue cose per prendersi la casa e i suoi averi, mettendo nel cestino dell’immondizia anche il suo tanto amato romanzo che da anni era impegnato a scrivere. Giovanni scopre che la moglie lo tradiva da anni con un collega di Giacomo e anche lei in poco tempo si è disfatta di tutto del marito. Si trovano tutti tre insieme e decidono di vendicarsi. Prendono il testamento di Giacomo e fanno sfrattare sorella e cognato perché lui scrive di voler regalare tutto alla famiglia povera che viveva sotto di loro ed a fatica riuscivano a pagare l’affitto, ma alla fine erano gli unici a portare rispetto ed amore all’uomo. Poi alla moglie spetta o stesso trattamento, forse anche con qualche particolare più forte, dato che lo sfratto è dato da uomini forzuti muniti di manganello. Quando tutto finisce scoprono però che sono realmente morti e non possono tornare alla vita di tutti i giorni, si trovano in paradiso e l’unico ad avere il pass per entrare è Aldo, che però ha fatto qualche magheggio con la tessera e riesce a far entrare anche i suoi amici.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA