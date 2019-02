Fariba Tehrani contro Francesco Monte/ “Mia figlia Giulia Salemi lontana a causa sua”

Chi credeva che la loro storia sarebbe durata soltanto due mesi ha dovuto ricredersi. La relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi procede infatti a gonfie vele e a dimostrarlo le foto del primo San Valentino insieme, fatto di parole importanti e grandi gesti d’amore. Peccato che sulla coppia continuino ad aleggiare le accuse di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. Secondo lei, sarebbe proprio Francesco la causa di questo “allontanamento” della figlia nei suoi riguardi e del raffreddamento dei loro rapporti. La mamma di Giulia avrebbe fatto tali dichiarazioni in una lettera pubblicata nel numero del settimanale DiPiù mostrato in anteprima a Pomeriggio 5 ma che sarà in edicola tra alcuni giorni. Come replicheranno Francesco Monte e la stessa Giulia Salemi a questa forte dichiarazione?

Fariba contro Francesco Monte? La smentita a Pomeriggio 5

Fariba Tehrani è proprio ospite a Pomeriggio 5, nella puntata di oggi 18 febbraio, ed è qui che fa chiarezza sulle sue dichiarazioni. Queste alcune dichiarazioni fatte da Fariba nella lettera pubblicata su DiPiù: “Il ragazzo che hai ora al tuo fianco ti sta spingendo ad allontanati da me […] Presto capirai che ragazzo hai al tuo fianco”. In studio, Fariba però smentisce la questione e accusa il settimanale: “Io non ho niente contro Francesco, sono felice della loro storia. Io ho scritto la lettera ma non era così, è stata manipolata. Alcuni giornali cambiano le frasi per fare un po’ di notizia. Io non sono contro Francesco, per nulla. Io ho scritto una lettera ed è stata cambiata. Mi hanno detto mandaci un augurio a DiPiù con la mia firma ecco perché c’è sotto la lettera”. Poi però chiarisce “Io e Giulia, dopo il Grande Fratello, ci siamo viste solo quando sono andata all’ospedale. Poi non ci siamo viste più”

