Gemma Galgani/ Uomini e donne, dubbi su Rocco Fredella dopo…

Uomini e donne riparte dal trono over e da Gemma Galgani. Sarà ancora la dama torinese la protagonista della prima puntata della settimana del programma che arriverà dopo lo speciale La Scelta di Teresa Langella, almeno televisivamente parlando visto che le registrazioni sono precedenti alla messa in onda. Rimane il fatto che le polemiche sulla “jella” portata alla tronista napoletana durante la scelta non avevano ancora travolto la dama che oggi tornerà al centro dello studio per dire la sua su Rocco Fredella. La loro conoscenza va avanti e sono ormai mesi che trovano il modo di conoscersi fuori dallo studio e andare avanti anche nel programma visto che ad ogni piccolo avvicinamento segue un allontanamento e allora come andrà a finire oggi pomeriggio?

LE PAROLE DI GEMMA GALGANI

Gemma Galgani prenderà posto al centro dello studio per dire la sua su questa nuova settimana di conoscenza di Rocco che arriva dopo la famosa cena intima e dopo i nuovi baci che i due si sono scambiati. Tornati in studio, infatti, i due hanno finito per discutere per via di quello che è successo tra loro e del mancato invito di Gemma a rimanere a casa sua per la notte. L’atteggiamento violento di Rocco continua a far rimanere un po’ perplessa la dama che non si fida fino in fondo di lui e ne ha parlato anche a Uomini e donne Magazine chiedendo a gran voce al cavaliere di non giocare con i suoi sentimenti e di non rubare il suo cuore per poi gettarlo via. Rocco risponderà al suo appello? Lo scopriremo solo nella puntata di oggi quando, dopo le rivelazioni di lei, tornerà a lui sedere al centro dello studio per dire la sua.

