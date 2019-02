Isola dei Famosi 2019/ Giorgia in lacrime, un evento inaspettato spiazza i naufraghi

Sull’Isola dei Famosi 2019, la lontananza dall’Italia e dalle proprie famiglie comincia a farsi sentire. La stanchezza, la fama e le difficoltà della vita da naufraghi stanno mettendo a dura prova le capacità di sopravvivenza dei concorrenti che, sempre più spesso, si lasciano andare alle lacrime e alla malinconia. L’ultima, in ordine di tempo a farlo, è stata Giorgia che, in un momento particolarmente emotivo, si lascia andare a un pianto liberatorio. Vedendo la compagna piangere, anche Luca Vismara e le sorelle Mihajlovic fanno fatica a trattenere le lacrime. Tra gli altri naufraghi, quella che è rimasta piacevolmente colpita dalla situazione è Marina La Rosa che, in un toccante confessionale, si lascia andare a dichiarazioni importanti: “È stato un momento molto bello, quando si piange e poi guardi la persona che ha pianto, la vedi improvvisamente più bella perché gli occhi sono quelli del cuore. Sono quelli veri. C’è stato un contatto con la spiritualità”.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: LA MACCHINA DEL RISO SI FERMA

Un evento inaspettato porta grande gioia sull’Isola dei Famosi 2019. La macchina del riso si ferma per propblemi tecnici e i naufraghi avranno la loro porzione di riso giornaliera senza dover lavorare. Una grande notizia per i concorrenti che, già stremati dalla situazione e dalla mancanza di cibo, facevano parecchia fatica ne far girare la ruota per produrre il riso. L’annuncio della produzione porta così la pace anche tra Marco Maddaloni e Stefano Bettarini che, nella scorsa puntata dell’Isola, si erano duramente confrontati per il sabotaggio dell’ex calciatore alla macchina, scoperto dagli autori. “Ci siamo chiariti io e il Betta. È stato un bel chiarimento perché lui è stato gentile e ha chiesto scusa per aver creduto a delle persone senza aver chiesto direttamente a me. Una stretta di mano e possiamo continuare la nostra Isola dei Famosi”, ha spiegato Maddaloni.

