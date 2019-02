Jeremias e Ariadna: “Vuoi scop*are?”/ Isola, Video: la modella piange e Soleil…

Durante il daytime dell’Isola dei Famosi 2019, è successo un episodio piuttosto particolare. Nonostante Jeremias Rodriguez stia flirtando con Soleil Sorge, durante una battuta in mare a caccia di ricci per potersi sfamare, il fratello di Belen senza troppi giri di parole, ha chiesto ad Ariadna Romero: “Vuoi scop*are?”. “Ma senti questo…”, ha risposto la modella basita. L’argentino, dopo la sua risposta ha aggiustato il tiro: “Ma io non sto dicendo fra me e te, io sto parlando di voglia”. “Se volete vi lascio da soli io…” ha risposto Soleil molto infastidita. Successivamente, durante il confessionale, l’influencer ha ribadito di non essersi ingelosita anche se: “c’è stato un momento in cui ho avuto paura perché l’ho visto scherzare su argomenti sessuali”. Ed infatti, proprio quando Jeremias cercava un confronto con lei, l’ex corteggiatrice l’ha mandato a quel paese. Di seguito, anche il fratello di Belen si è recato in confessionale, affermando di avere fatto una battuta sbagliata. “Siamo culture diverse, a volte facciamo un po’ di fatica… io a farmi capire, ma lei deve capire me…”.

Questa battuta però, ha inevitabilmente infastidito Ariadna Romero che successivamente è scoppiata a piangere. Jeremias Rodriguez quindi, le si è avvicinato evidenziando di avere fatto solamente una battuta di cattivo gusto (che sicuramente poteva evitare). “Lo so, non ce l’ho con te…”, ha risposto la modella piangendo. Anche lei, in confessionale ha affermato di non avere alcuna relazione fuori dal programma anche se: “sto conoscendo una persona che a me interessa e ci tengo. Jeremias ha detto una cosa che poteva essere fraintesa”. Con l’inizio del daytime, dopo essere tornati da Isla Bonita, Jeremias ha immediatamente mostrato dell’interesse nei confronti di Ariadna, mostrando subito molto feeling. Lei, per “giustificare” questa intesa, ha affermato: “Io Jeremias non lo conoscevo, l’ho conosciuto qua… lui è argentino ed io cubana, per questo c’è questa intesa”. Se volete rivedere questa parte del daytime, cliccate qui e recatevi al minuto 7.45.

