Matteo Gentili e Alessia Prete si sono lasciati?/ Pomeriggio 5, d’Urso “Ne parleremo”

Matteo Gentili e Alessia Prete sono in crisi. Barbara d’Urso, nel corso del promo di Pomeriggio 5, ha convalidato questa indiscrezione. Proprio i due, sono stati concorrenti dell’ultimo Grande Fratello condotto dalla ruspante conduttrice napoletana e, tra le quattro mura di Cinecittà, si erano pazzamente innamorati. Una volta fuori dallo show, la loro relazione d’amore proseguiva in maniera incontrastata. In questi ultimi giorni però, qualcosa si è ufficialmente rotto. Il primo segnale è stato evidenziato proprio dal calciatore che ha cancellato tutte le fotografie che lo ritraevano in compagnia della sua fidanzata. Quando gli estimatori hanno chiesto delle informazioni maggiori, proprio Alessia ha suggerito ai fan di domandare al diretto interessato. Successivamente, il popolo del web ha messo in piedi talmente tante supposizioni, che Matteo è dovuto intervenire in favore di Alessia. “Come sempre si sta esagerando. Ho letto commenti vomitevoli sul conto di Alessia. Ho cancellato le foto in seguito ad una discussione avuta con lei l’altra sera. Nessuno ha mai parlato di atteggiamenti ‘libertini’, tradimenti o cose del genere. Se non si conoscono i fatti si dovrebbe almeno avere la decenza di restare con la bocca chiusa!”.

In queste ore, anche Alessia Prete ha rotto il silenzio sulla sua storia con Matteo Gentili, confermando di essere in crisi con lui. “Non sempre alla base delle discussioni vi è mancanza di rispetto, come molti hanno ritenuto, ma semplicemente incomprensioni che a distanza sono diventate abissi. Per questo motivo sono venuta a Viareggio, ho incontrato Matteo e abbiamo parlato della nostra situazione. Abbiamo evitato di lasciare dichiarazioni perché ci si doveva vedere di persona. La situazione è veramente delicata e vi chiediamo del tempo. In qualsiasi caso appena avremo le idee chiare sarete informati su tutto”. Barbara d’Urso, affezionata ad entrambi, durante il promo di Pomeriggio 5, ha fatto il riassunto delle precedenti relazioni di Matteo, per poi aggiungere che Alessia avrebbe dovuto essere ospite di Pomeriggio 5: “Ha un esame all’università, l’ospitata è stata posticipata. Non so se c’entra anche questa situazione ma ne parleremo…”.

