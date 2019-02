MEGHAN MARKLE, FILM TRASH DEL 2011/ Sniffa coca, vuole caz*i e gira in abiti sexy

Sarà vero, come ha sottolineato The Observer, che rompere le uova nel paniere a Meghan Markle è diventato il nuovo sport nazionale nel Regno Unito, ma allo stesso tempo bisogna rimarcare che non bisogna avere in antipatia la moglie del principe Harry per pensare che il film “The Boys and Girls Guide to Getting Down”, girato nel 2011, sia motivo d’imbarazzo non solo per lei ma anche per i reali. Facciamo un po’ d’ordine: come riportato dall’Hollywood Reporter, una casa di distribuzione cinematografica, l’americana Artist Rights Distribution, ha deciso di comprare i diritti di questo tv movie dimenticato per avere la possibilità di riproiettarlo nelle sale sfruttando la crescente popolarità della duchessa del Sussex. Peccato però che l’immagine attuale di Meghan Markle mal si concili con quella della “bad girl” interpretata nella pellicola…

MEGHAN MARKLE, IMBARAZZO PER FILM DEL 2011

Vi state chiedendo cosa fa di così imbarazzante Meghan Markle in questo film del 2011 riesumato dalla casa di distribuzione cinematografica? Il ruolo interpretato è quello di una ventenne che i muove con la sua compagnia di amici tra party e discoteche di Los Angeles. A questo stile di vita poco regale bisogna aggiungere poi il fatto che Meghan gira spesso per casa in abiti succinti, è ossessionata dalla taglia di seno più grande di un’amica e si dice apertamente alla ricerca di “dick”, l’equivalente inglese dell’organo riproduttivo maschile…Basterebbe e avanzerebbe questo per mettere in imbarazzo la Royal Family ma, purtroppo per Meghan, non è finita qui. La moglie di Harry ad un certo punto del film entra addirittura in un bagno per sniffare con un ragazzo. Insomma: l’opposto dell’immagine che ci si attenderebbe da una componente così importante della famiglia reale. L’Hollywood Reporter non ha fornito alcuna indicazione certa su quando il film verrà rilasciato ma alcune indiscrezioni dicono che la commedia potrebbe arrivare al cinema già entro la fine dell’anno…

