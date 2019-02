Mercedesz Henger / Vittima dei ladri a Roma: “Schifo, siete delle mer*e!”

Una serata rovinata per Mercedesz Henger. Alcuni giorni fa, la figlia di Eva Henger si è ritrovata ad essere vittima di un tentato furto, ritrovando l’auto manomessa. La ragazza si trovava sul Lungo Tevere con alcuni amici, qui ha parcheggiato l’automobile che ha poi ritrovato in modo molto diverso da come l’aveva lasciata. Al suo ritorno, Mercedesz ha infatti trovato l’automobile con i finestrini rotti. Qualcuno è infatti riuscito ad entrare all’interno, rovistando in tutte le buste e gli scatoli presenti. La Henger ha mostrato tutto attraverso delle stories postate su Instagram, dove si sono viste anche le buste rovistate e con cose mancanti. “Schifo!” ha allora dichiarato Mercedesz, davvero scossa e arrabbiata per quanto accaduto. “Siete delle mer*e” ha poi aggiunto la Henger, rivolgendosi proprio a chi ha tentato il furto.

MERCEDESZ HENGER E LA STORIA CON LUCAS PERACCHI

Una serata che era quindi iniziata nel migliore dei modi ma che si è conclusa con una brutta sorpresa per Mercedesz Henger. Il peggio, per fortuna, è stato però evitato. Lo spavento è stato dimenticato come dimostrano le ultime stories pubblicate su Instagram dalla ragazza. Al suo fianco, d’altronde, c’è sempre lui: il fidanzato Lucas Peracchi. Il loro amore procede a gonfie vele: Mercedesz e Luca sono davvero molto complici e affini e la figlia di Eva Henger non ha peli sulla lingua nel sottolineare il grande amore che la lega ormai a lui. Una bella risposta alle malelingue che credevano che il loro sarebbe stato soltanto un “flirt stagionale”.

