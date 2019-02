Non Mentire/ News e anticipazioni 24 febbraio: Laura va a Roma a indagare

NON MENTIRE, ANTICIPAZIONI 24 FEBBRAIO

La fiction Non mentire torna domenica prossima su Canale 5 con la seconda puntata. Prima di alcune anticipazioni, val la pena spendere alcune parole su quanto mostrato nella prima puntata. La fiction sembra affrontare temi importanti e anche piuttosto delicati, come quelli delle violenze subite dalle donne, cui magari non si riesce a dar credito, come pure del potere che possono avere le parole scritte sui social network. D’altro canto, però, non vengono prese posizioni nette. Non si dà per esempio per scontato il fatto che l’accusato sia colpevole, anche perché così la trama può arricchirsi di elementi importanti. Alessandro Preziosi e Greta Scarano sono poi stati molto bravi a dar vita a dei personaggi sicuramente non piatti e che sicuramente avranno altre sfaccettature da mostrare nelle prossime due puntate.

LAURA A ROMA PER INDAGARE

Vediamo a questo proposito cosa dicono le anticipazioni per la seconda puntata in onda domenica 24 febbraio. Donato Ferraro riesce a dare un’importante mano ad Andrea. Le indagini sul suo conto vengono quindi sospese, anche se Vanessa Alaimo non è del tutto convinta che Laura abbia mentito. L’insegnante di italiano decide intanto di partire per Roma e cercare di trovare qualcosa sul passato di Andrea grazie anche alle dritte di Tommaso. Da parte sua, invece, il chirurgo sembra deciso a voltare pagina dopo che le indagini sul suo conto sono state fermate ed è pronto anche a tornare in sala operatoria e anche a uscire con un’altra donna. Laura e Andrea si troveranno però loro malgrado ancora faccia a faccia a causa di Luca e della sua ragazza, che ancora non abbiamo conosciuto.

