Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini/ Uomini e Donne: assenti alla scelta, perché?

Eleonora Rocchini e Oscar Branzini, nonostante siano una delle coppie più amate dagli estimatori di Uomini e Donne, sono spesso “bistrattati” da quel contesto televisivo. Lo scorso venerdì sera per esempio, durante la puntata speciale dedicata alla scelta di Teresa Langella, nel lussuoso castello erano presenti molte coppie nate dal dating show. Da Francesca Del Taglia con Eugenio Colombo, fino ad arrivare a Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Sossio Aruta con Ursula Bennardo, Aldo Palmieri con Alessia Cammarota, Serena Enardu con Diego Daddi e Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Su Instagram, una ragazza ha quindi domandato ad Eleonora come mai lei e il fidanzato non fossero stati invitati. “Come mai non c’eravate? Che assurdità pensare che hanno invitato tutti a la scelta e voi a causa della Mennoia, proprio voi che rappresentate una coppia normale che sta insieme da 3 anni non c’eravate. Io spero che vi abbiano invitato e che abbiate detto di no. Senno la Mennoia si conferma una bambina. Dovevate esserci pure voi alla scelta serale”.

Oscar ed Eleonora assenti alla scelta: ecco perché

Eleonora Rocchini, ha risposto alla curiosità della follower, evitando ogni tipo di polemica. Secondo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, lei e Oscar Branzani non sarebbero stati invitati perché avrebbero superato il limite degli invitati. “No, non hanno pensato a noi. Credo probabilmente che avevano già raggiunto il limite di coppie da invitare”, ha commentato Eleonora. Hanno superato il limite di coppie da invitare? Mica dovevano accoglierli in un monolocale! Stiamo parlando di un castello dove – probabilmente – c’era spazio per tutti. Comunque, come ben saprete, all’appello mancano ancora tre puntate e quindi, siamo certi che la redazione del dating show, rimedierà al mancato invito: oppure no? Anche su Twitter si sono accorti dell’assenza di Oscar ed Eleonora. “Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono quel poco di credibilità che è rimasta a #uominiedonne e la Mennoia gli va pure contro, per cosa? Perché non avevano voglia di partecipare ad un gioco. Vi meritate i Lucas e le Affi fella”. E ancora: “Raffaella Mennoia e tutti quei pizzettari che la difendono dovrebbero sapere che Eleonora Rocchini e Oscar Branzani stanno insieme da quasi tre anni e sono felici anche senza il programma”.

