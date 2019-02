Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 18 febbraio 2019: Toro energico e gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 18 FEBBRAIO 2019

Torna l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, 18 febbraio 2019, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quello che ha raccontato segno per segno.Toro: ci si sente assolutamente pieni di energia e l’inizio della settimana si prospetta positiva. Questo fase positiva sarà in continua crescita fino a marzo. La primavera infatti è il momento che il segno preferisce. Gemelli: Questa è una settimana ancora con una serie di tensioni e quindi sarà ancora per certi aspetti un po’ limitata. Forse vi sono delle piccole incomprensioni. Spesso il segno mette da parte i problemi aspettando per affrontarli. È il momento di fare l’opposto e di chiarire le varie situazioni. Anche in amore è il momento di valutare determinate realtà. Non bisogna cercare sempre di attaccare ma di mediare nelle discussioni. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

ACQUARIO MOMENTO PARTICOLARE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni né carne né pesce per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 febbraio 2019. Il Capricorno si trova Saturno nella proprio orbita in questo momento, cosa che potrebbe regalare una bella svolta ma rende la giornata un po’ in bilico. Tutti sanno infatti che la presenza di questo segno porta a tagliare i rami secchi e quindi anche a dei cambiamenti. L’Acquario vive un momento veramente particolare. Urano si sta avvicinando e potrebbe portare una vera e propria rivoluzione. Quest’anno sarà tutto sommato positivo con la possibilità di raggiungere dei risultati concreti anche in vista del futuro. Attenzione però ad aspettarsi che sia tutto raggiunto perché si deve lottare sul campo per ottenere risposte. Ora è il momento di trovare la forza e cercare di reagire perché alcune cose comunque non vanno come si vorrebbe o come magari ci si era aspettati in passato.

ARIETE CIELO LUMINOSO, TOP E FLOP

Ora andiamo ad analizzare i segni top e flop dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro vive in questo periodo una nuova visione del mondo circostante, ma anche il fatto che Saturno, Urano e Venere che illuminano e infondono forza. Ci si sente leggermente meno vincolati e liberi di fare delle scelte. Per l’Ariete il cielo è davvero luminoso soprattutto dal punto di vista professionale. Sul lavoro si stanno raccogliendo dei risultati davvero importanti anche in vista del futuro. Lo Scorpione invece affronta dei problemi dal punto di vista fisico che non sono semplici da gestire. Forse sarebbe il caso in questo momento di cercare di riposare un po’ per recuperare anche in vista del futuro. Il segno non è brillante, ma sicuramente ha la possibilità e l’opportunità di guardare al domani con un po’ di cieco ottimismo. Aspettiamo a vedere quali saranno i risultati, ma forse è il caso di rendersi conto che in pochissimo tempo si sono raggiunti livelli davvero molto interessanti.



