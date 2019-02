Quel mostro di suocera/ Su Rai 3 il film con Jennifer Lopez (oggi, 18 febbraio 2019)

Quel mostro di suocera va in onda stasera, 18 febbraio 2019, alle 21.20 su Rai 3. Questo è un film del 2005 diretto da Robert Luketic e interpretato da Jennifer Lopez e Jane Fonda, una divertente e movimentata commedia distribuita da Eagle Pictures che arriva al grande schermo nel 2006 ma tratta un argomento sempre attuale, l’amore e odio che contraddistingue il rapporto tra suocera e nuora. Sicuramente sono diversi gli spunti interessanti che ci propone, nonostante questa commedia sia un po’ vuota e alla fine piena di luoghi comuni. La critica l’ha stroncata e il pubblico non ha gradito particolarmente la sua uscita tanto in sala quando poi successivamente in home video. Clicca qui per il trailer

Quel mostro di suocera, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Quel mostro di suocera. Jennifer Lopez interpreta una ragazza che lavora come dog sitter ed ha una vita dove in molte amiche sono sposate tranne lei. In un giorno qualunque incontra un bellissimo ragazzo ed è subito amore, la loro storia prosegue ed è sempre più felice, sino a quando non conosce la futura suocera. Una piccola borghese che cerca da subito di mettere in difficoltà la ragazza, che è quasi sul punto di interrompere la relazione per paura di creare attriti tra mamma e figlio, quando lui la spiazza e gli chiede di sposarlo. Inizia così un periodo di divertente lotta in tutto, dalla scelta del vestito ad ogni piccolo particolare, fino a che la madre prova a far rinsavire il figlio mettendo sul piatto anche tutte le ex del ragazzo. Ma arriva il giorno del matrimonio, dove alla fine per varie cose successe in un attimo le due si trovano alleate, capiscono che tutto quello che le succedeva era solo una stupida competizione e che il figlio poteva essere comunque tale anche se marito. In questo film tutta la trama si svolge proprio sulla preparazione del matrimonio con protagonista la lotta ferrea tra mamma e nuora. Non vogliamo svelarvi neanche uno degli scherzi che la mamma ha in serbo, sarebbe come togliervi una parte di divertimento, quindi il consiglio è quello di accomodarsi sul divano e godervi minuto per minuto di questo divertente film per tutti.

