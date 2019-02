Stefano De Martino/ Al via i casting per Made in Sud: 500 ballerine sotto esame

Stefano De Martino ha ufficialmente cominciato la sua nuova vita da conduttore. L’ex di Belen Rodriguez, dopo l’esperienza come conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi e inviato dell’Isola dei Famosi, è pronto a fare il grande salto di qualità diventando il nuovo padrone di casa di Made in Sud. Lo show comico di Raidue, trasmesso da Napoli, avrà proprio come conduttore Stefano De Martino che, oltre ad essere napoletano, precisamente di Torre Annunziata, ha dimostrato di essere molto ironico. A Napoli, presso il Teatro Cilea al Vomero, questa mattina, proprio De Martino ha dato il via ai casting ufficiali per a formazione del corpo di ballo della trasmissione. Sono oltre 500 le aspiranti ballerine per il programma Made in Sud che, nella giornata di oggi, dovranno esibirsi davanti ad una giuria composta dal coreografo Fabrizio Mainini e dai due conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta.

STEFANO DE MARTINO: BELEN RODRIGUEZ DI NUOVO LONTANA?

Dopo aver lasciato Roma ed essersi trasferito nuovamente a Milano per stare vicino al figlio Santiago, Stefano De Martino è pronto a trascorrere la maggior parte del suo tempo a Napoli stando così lontano non solo da Santiago, ma anche da Belen Rodriguez con la quale starebbe cercando di ricostruire il rapporto di un tempo. Dopo le foto del bacio pubblicate dal settimanale Chi, però, i due non sono più stati beccati insieme. Belen e Stefano, infatti, hanno anche trascorso il giorno di San Valentino lontani: lui si è concesso una romantica serata con la nonna mentre lei ha preferito restare a casa. La lontananza, dunque, sarà un problema per il rapporto tra i due? Il ritorno di fiamma tanto desiderato dai fans dovrà attendere ancora? Ai posteri l’ardua sentenza.

