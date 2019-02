Striscia la notizia, Tapiro d’oro a Wanda Nara/ Foto, Mauro Icardi e…

Striscia La Notizia consegnerà un Tapiro d’oro a Wanda Nara nella puntata di stasera 18 febbraio 2019. L’inviato Valerio Staffelli infatti si è recato dall’argentina per portarle il dono dopo che l’Inter ha tolto la fascia di capitano a suo marito Mauro Icardi. Ricordiamo che Wanda Nara oltre ad essere la consorte del calciatore è anche il suo agente e spesso è stata lei a smuovere le acque con alcuni tweet che non sono piaciuti alla società. Tra le anticipazioni non sappiamo però quali siano state le parole della stessa Wanda Nara che nella foto mostrata da Mediaset sembra prendere la strada dell’uscita ignorando Valerio Staffelli. Sarà interessante vedere durante la puntata del telegiornale satirico se Wanda parlerà ancora della situazione dopo quanto accaduto ieri a Tiki Taka dove ha chiarito in maniera approfondita il futuro di Maurito.

Striscia la notizia, Tapiro d’oro a Wanda Nara: Mauro Icardi cambierà maglia?

È difficile capire se Mauro Icardi cambierà maglia a fine stagione, ma il Tapiro d’oro portato da Striscia la Notizia a Wanda Nara non fa che buttare benzina sul fuoco. La situazione è davvero complessa e chiuso dietro a un infortunio il calciatore non è più sceso in campo. Ieri sera sono stati diversi i personaggi che hanno sottolineato come sarà molto complesso rivedere Mauro Icardi senza quella fascia sul braccio. Impensabile però è che l’Inter si privi di lui fino alla fine della stagione anche perché col calciomercato chiuso al momento non si può nemmeno cedere il calciatore. L’attaccante argentino sarà piano piano reintegrato con la convivenza forzata fino a giugno che dovrà essere tranquilla da entrambe le parti.

