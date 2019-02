Tagadà, è morto il produttore esecutivo/ Antonio Scaramella: show sospeso 2 giorni

Antonio Scaramella è morto all’improvviso nella notte tra domenica e lunedì. Produttore esecutivo della trasmissione in onda su La7 dal titolo Tagadà, ha lasciato tutti di sasso, con un grandissimo dolore nel cuore. Proprio per via di questo drammatico evento, il programma è stato sospeso fino a mercoledì. L’annuncio al pubblico è stato dato da Myrta Merlino, al termine de “L’Aria che tira”. “Purtroppo dobbiamo chiudere questa giornata assieme dandovi una brutta notizia – ha esordito la conduttrice – È stata una mattinata molto difficile, siamo andati in onda col cuore gonfio di dolore. Antonio era una delle tante persone che lavorano dietro le quinte. Ci vedete sorridenti e truccati, la tv è molto più di questo, c’è tanto che accade dietro, c’è un lavoro molto duro per mandare in onda tutti i giorni un programma”. Antonio Scaramella aveva appena 51 anni e durante la sua carriera, aveva anche fatto parte di progetti come (ah)iPiroso (programma in onda su La7 tra il 2010 e il 2012 e condotto da Antonello Piroso) e Omnibus (talk show di attualità e politica; condotto, a rotazione, da diversi giornalisti del TG di LA7).

Antonio Scaramella sul web è stato ricordato da tanti personaggi del mondo dello spettacolo, sconvolti per la terribile notizia. Tra i tanti, anche la giornalista Gaia Tortora: “Ora però basta co sto scherzo del cazz*. Perché questa roba qui non ha senso. Io con te ci sono cresciuta. In una famiglia che era, e nonostante poi le strade diverse, è rimasta, molto più di una semplice esperienza lavorativa. Quindi smettila perché mi aspetto di uscire di qui stasera e trovarti fuori col tuo cappuccio e la sigaretta. Anto’ io un uomo più buono di te in un mondo di super egoriferiti non l’ho mai trovato. Un punto di riferimento. Uno che dava il giusto peso alle cose e soprattutto alla vita. Quante risate quanto affetto quanta leggerezza anche nella profondità. Anto’ dicono che è la vita… Ma non è giusto. E per me tu resti qua sotto. Due piani più giù. Poi quando sali ricordati di venire a controllare sul giornale i numeri del lotto. Anto’… Non ha senso”. Nel frattempo, il profilo Twitter di Tagadà ha scritto: “Lunedì 18 e martedì 19 febbraio #Tagadà non andrà in onda per un grave lutto che ha colpito la redazione. Tiziana Panella e la sua squadra torneranno mercoledì 20, sempre alle 14:20 su @La7tv”, seguito da una lunga serie di messaggi di cordoglio.

