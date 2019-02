Tonya, Margot Robbie è la Harding/ Video, la tormentata storia della pattinatrice

Tonya è andato in onda in prima visione su Sky Cinema, un film con protagonista la splendida Margot Robbie nei panni della pattinatrice Tonya Harding. La pellicola racconta la controversa vita dell’atleta che nel 1994 fu protagonista di uno degli scandali più grandi della storia dello sport americano. La sua carriera fu travolta dalle accuse rivolte a lei al marito, che pare avessero ingaggiato un uomo per colpire sul ginocchio destro, con una sbarra di ferra, Nancy Kerringan. L’obiettivo era mettere fuori gioco l’acerrima nemica prima delle Olimpiadi invernali di Lillehammer in Norvegia. Tonya racconta la vita della pattinatrice dall’infanzia difficile a Portland in Oregon fino al fatto legato a un 6 gennaio del 1994 che cambiò per sempre la sua vita. In mezzo ci sarà il rapporto conflittuale con sua madre, i primi passi nel pattinaggio a livello agonistico e il matrimonio non proprio convenzionale con Jeff Gillooly.

Tonya, Margot Robbie è la Harding: cast e credits

Il film Tonya vede protagonista Margot Robbie nei panni della Harding una pattinatrice dalla storia piuttosto controversa. Il film, distribuito in Italia dalla Lucky Red, è stato diretto da Craig Gillespie un regista australiano molto particolare. Il suo debutto aveva stupito tutti nel 2007 quando diresse Ryan Gosling in Lars e una ragazza tutta sua. Prima di arrivare Tonya aveva diretto in ordine Mr.Woodcock, Fright Night, Million Dollar Arm e L’ultima tempesta. Nel cast oltre a Margot Robbie troviamo anche Sebastian Stan, Allison Janney e Julianne Nicholson. Straordinaria è anche la colonna sonora diretta da Tatiana S. Riegel. Interessante è la fotografia, curata nei minimi particolari di Nicolas karakatsanis soprattutto nelle esibizioni sui pattini che mettono in risalto lo splendido fisico dell’artista.

