Uomini e donne/ Antonio Moriconi tronista? Tutto rimandato a… (Trono Classico)

Tutto rimandato a settembre per Antonio Moriconi? Sono in tante quelli che non smettono di commentare quello che è successo venerdì sera su Canale 5 nello speciale La Scelta di Uomini e donne e, soprattutto, parlando della non scelta di Antonio Moriconi e della possibilità che adesso diventi lui stesso tronista. Alcuni immaginano già il finale come i migliori troni ovvero con l’arrivo di Antonio sul trono e di Teresa tra le sue corteggiatrici pentita di aver scelto Andrea Dal Corso, ma davvero tutto questo potrebbe andare in scena tra marzo e maggio senza rendere falsa la scelta della napoletana? Siamo sicuri di no ed è per questo che ci sembrano ancora maturi i tempi di un trono di Antonio che, a questo punto, potrebbe addirittura essere rimandato a settembre. In caso contrario quale sarà la reazione del pubblico contro il bel corteggiatore?

SCELTE E NUOVI TRONISTI, E ANTONIO MORICONI?

Forse non lo scopriremo, almeno non per queste settimane, visto che in questi giorni è stato presentato il nuovo tronista Antonio e che, proprio questa settimana, sarà presentata colei che si siederà al suo fianco fino al prossimo maggio ovvero la nuova tronista. Lei è Angela Nasti e, a distanza di oltre due settimane, finalmente tra giovedì e venerdì la vedremo sedere sul trono di Uomini e donne con buona pace della sorella Chiara che, in tempi non sospetti, non aveva detto belle parole su chi va a cercare l’amore in televisione. Per adesso sembra che il futuro del programma sarà soprattutto sui due nuovi tronisti anche se, nella prossima registrazione, tutto potrebbe ancora cambiare visto che l’1 marzo su Canale 5 vedremo le scelte di Luigi e Ivan Gonzalez.

