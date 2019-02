Uomini e donne/ Sossio Aruta a caccia di una figlia femmina! (Trono Over)

Uomini e donne e il trono over ripartono oggi con una maxi puntata che andrà avanti da oggi fino a mercoledì prossimo ma sembra proprio che, ad attirare l’attenzione siano ancora gli ex protagonisti. Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati tra gli ospiti dello speciale La scelta di Teresa Langella e il cavaliere è stato prese di mira sui social come sempre soprattutto per via della sua aria sognante che ha dato l’impressione che lui non capisse poi molto di quello che stava succedendo. Rimane il fatto che il calciatore gode di questa sua popolarità soprattutto sui social ed è proprio su Instagram che arriva un grande annuncio e una proposta importante per la sua bella Ursula. A quanto pare la loro storia d’amore va avanti a gonfie vele e questo non fa altro che spingere i fan a pensare che prima o poi i due possano sposarsi o, addirittura, avere un bambino.

LE PAROLE DI SOSSIO ARUTA

Proprio su Instagram Sossio Aruta scrive “Chi vivrà.. vedrà….” parlando proprio della possibilità che i due possano avere un bambino e, in particolare, una bella femminuccia. Adesso dopo la pace con Valeria Marini per lui si apre davvero un anno all’insegna della positività, ma siamo davvero sicuri che per lui la felicità sarà andare avanti al fianco di Ursula e con la loro famiglia allargata? Magari fino a quando ci sarà la tv tutto andrà a gonfie vele per lui e per la sua nuova famiglia, e poi cosa succederà? Al momento sembra che i due possano essere ospiti anche venerdì prossimo nel prime time di Canale 5 per la scelta di Lorenzo Riccardi, nel gran finale ci sarà un grande annuncio che li riguardi?

