Amici 18 / Anticipazioni, Mameli in crisi: “Al serale non ci arrivo, vado via prima!”

Le tensioni sono alle stelle nella scuola di Amici 18 dopo lo speciale andato in onda sabato, in diretta su Canale 5. In saletta continua e con toni molto accesi lo scontro tra Alessandra Celentano e Mowgly. Il ballerino chiede e ottiene un ulteriore confronto con la maestra che ribadisce il concetto già espresso in puntata. “Non è che tu non sei bravo ma non mi piaci. Alle audizioni, ad esempio, si presentano decine di ragazzi tutti bravissimi ma passano solo in tre.” afferma la Celentano, cercando di fargli capire il suo pensiero. Ma Mowgly continua facendo il confronto con i voti che dà invece Timor Steffens a Rafael, “Ma lui piace a Timor – obietta la Celentano – tu a me, invece, no!” sbotta la maestra. I due non sembrano trovare un punto d’accordo e le cose, anzi, sembrano anche peggiorate rispetto a prima. Ma quello tra Mowgly e la Celentano non è l’unico scontro post puntata.

MAMELI IN CRISI: “AL SERALE NON CI ARRIVO!”

Federica è davvero provata dalle parole di Rudy Zerbi, che continua ad accusarla di non avere personalità. “Se ha qualcosa da dire che me lo dica subito. – dichiara la cantante di Amici – Ho 25 anni e al massimo me ne vado a casa. Ci parlerò, mi sono rotta le scatole. C’è qualcosa che non va”. Il confronto con Zerbi, e con tutti gli altri prof di canto, arriva subito e si conclude con le lacrime di Federica che è pronta a dare tutta se stessa nella sfida che la aspetta nei prossimi giorni. Intanto, chi è sicuro di non arrivare al serale è Mameli. “Così non ci arrivo” ammette il cantante dopo la puntata, pensando appunto al serale. Mameli dovrà affrontare una sfida nei prossimi giorni e teme di non farcela “Non so se questa volta ma comunque in generale secondo me vado via” confessa ai compagni.

