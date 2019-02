Andrea Maggi chi è/ Il prof di italiano: vita privata e non solo (Il Collegio 3)

Andrea Maggi, professore e scrittore italiano, è uno dei protagonisti del reality, Il Collegio 3. Docente di italiano, latino ed educazione civica che, dopo il successo di pubblico e critica delle prime due edizioni, è tornato in cattedra nel programma in onda su Rai 2. Andrea Maggi è nato nel 1974 a Pordenone dove svolge la professione di insegnante di italiano. Al di là della passione per l’insegnamento, ha coltivato anche quella della scrittura pubblicando tre libri: Il sigillo di Polidoro, Morte all’Acropoli e Niente tranne il nome che sono stati pubblicati anche in Spagna e in America Latina. Dando invece uno sguardo al suo profilo Instagram, scopriamo che può vantare oltre 100mila followers. Numeri di tutto rispetto per uno dei docenti del reality Il collegio, programma che sta riscuotendo un buon seguito.

Andrea Maggi: “La nostra memoria è un muscolo molto importante”

Andrea Maggi, in un’intervista concessa al portale tvblog, ha toccato vari argomenti riguardo la nuova avventura nel programma Il Collegio 3. Molto interessante la risposta alla domanda di quale possa essere l’insegnamento più prezioso da portare a casa per i ragazzi: “La consapevolezza di possedere una memoria, cosa che per loro equivale quasi ad uno shock nel momento in cui se ne rendono conto. La grande scoperta di possedere una buona memoria – interna e non esterna come quelle degli hard disk – li sorprende. Ma dopotutto, anche la nostra memoria è un muscolo molto molto importante: più lo alleniamo, più funzionerà”. L’assenza della tecnologia è in effetti la vera sfida da affrontare per i ragazzi che sono nati in piena era digitale. Vedremo nel corso delle puntate come reagiranno.

Grande successo su Instagram

Il professor Andrea Maggi, sta riscuotendo grande successo sul proprio profilo Instagram dove vanta 143mila followers. Sbirciando tra i post inoltre abbiamo trovato commenti di utenti ricchi di complimenti per lui: “Professore ha degli occhi stupendi…color ghiaccio, sono così profondi siete veramente una persona stupenda anche se vi vedo attraverso uno schermo nei panni di un professore”. “Venire nella mia scuola proprio no Siete una persona magnifica…La stimo e condivido la sua stessa passione…L’italiano!Anche se ho 11 anni spero di poter di realizzare il mio sogno di diventare una scrittrice di libri con temi vari ma sopratutto di gialli! Un saluto con il cuore professore”. Tanta stima quindi per un professore che cerca di lasciare qualcosa ai suoi alunni attraverso la grande passione che mette nel dare nozioni.



