Beatrice Cossu/ Video: furba, sicura di sè, influencer, sarà espulsa? (Il Collegio 3)

E’ bastata una sola puntata de Il Collegio 3 a Beatrice Cossu per mettersi in mostra e diventare una delle protagoniste della terza edizione del format di Raidue. Sedici anni, bella, modaiola, sicura di sè, determinata e amante dei selfie, è una delle alunne che sta facendo più fatica ad accettare le regole imposte dal Collegio. Tra le cose a cui sta rinunciando con fatica c’è il cellulare. Beatrice, infatti, non riesce a stare ontana dal suo smartphone essendo amante dei selfie. Il suo profilo Instagram, seguito da più di 30mila followers, è ricchissimo di foto in cui la Cossu sfoggia la sua bellezza e la sua gioia di vivere. Proprio il rapporto simbiotico con il cellulare potrebbe, però, costarle l’espulsione dal Collegio.

BEATRICE COSSU ESPULSA DA IL COLLEGIO 3?

L’avventura di Beatrice Cossu ne Il Collegio 3 potrebbe terminare prima del previsto. La ragazza, infatti, non riuscendo a rinunciare al cellulare, nel corso della prima puntata del format di Raidue, ha nascosto lo smartphone in tasca, ma è stata scoperta e, questa sera, rischia l’espulsione. Prima d’iniziare l’avventura ne Il collegio 3, Beatrice aveva già dichiarato che la rinuncia al cellulare per una modaiola e amante dei selfie come lei, sarebbe stata la rinuncia più difficile. I compagni, però, sono pronti a sostenerla e a schierarsi dalla sua parte per far cambiare idea al preside e concederle una seconda possibilità. La Cossu, dunque, riuscirà a restare nel collegio? In attesa di scoprirlo, Beatrice si è già scontrata con le ragazze della classe. Cliccate qui per vedere il video.

BEATRICE COSSU: “UNA RAGAZZA MOLTO FURBA”

Beatrice Cossu vive a a Bareggio in provincia di Milano insieme ai suoi genitori e sua sorella minore. E’ fidanzata con un ragazzo di 23 anni ed è molto furba come ha spiegato il padre nelle dichiarazioni riportate dal portale Supereva: “È una furbacchiona, mi raggira sempre e riesce sempre a ottenere quello che vuole”. Su Instagram, è solita pubblicare foto di ogni tipo: da quelle in cui si mostra in bikini a quelle delle lezioni di danza fino alle uscite con gli amici. Dopo una sola puntata de Il Collegio 3, Beatrice ha già conquistato la sua fetta di pubbico: basterà questo per farla restare in gioco?



© RIPRODUZIONE RISERVATA