Cora Fazzini/ Video, ultima della classe: riuscirà a recuperare? (Il Collegio 3)

Le studentesse de Il collegio 3 hanno quasi tutte un carattere ribelle. Tra queste c’è sicuramente Cora Fazzini che partecipa alla terza edizione del format di Raidue insieme alla sorella gemella Marilù. L’avventura nel collegio più famoso d’Italia, però, si sta rivelando più difficile del previsto per Cora che, dopo la prima puntata, è risultata l’ultima della classe. Le materie che si studia nel Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo stanno mettendo a dura prova le capacità di Cora che, oltre a dover studiare, si ritrova ad accettare anche diverse regole che non condivide. A causa del carattere forte e aggressivo, dunque, per Cora, il collegio, potrebbe riservare brutte sorprese.

CORA FAZZINI, L’ULTIMA DELLA CLASSE: VOTI SEMPRE PIU’ IN BASSO?

Il corpo docente de Il Collegio 3 pretende molto dai propri allievi. Per riuscire a portare a casa voti buoni, tutti gli studenti devono impegnarsi e studiare davvero tanto. Per Cora, però, non è così semplice. Anche nella vita vera, infatti, pur essendo brava e cavandosela in tutte le materie, spesso fa fatica per il rapporto con gli insegnanti. Cora, infatti, non riesce a stare zitta ed è abituata a dire tutto ciò che pensa scontrandosi, di conseguenza, con i suoi professori. Anche all’interno de Il collegio ha dimostrato di non voler rinunciare alla propria personalità. Per recuperare la situazione, però, ha a disposizione poco tempo. Riuscirà a farlo o sarà tra le allieve bocciate?

LA PRIMA DISCUSSIONE CON LA GEMELA MARILU’

Cora Fazzini non partecipa da sola a Il collegio 3, ma in coppia con la sorella Marilù. Pur essendo gemelle, sono molto diverse caratterialmente. Cora, infatti, è una ragazza forte, aggressiva e sicura di sè mentre Marilù è decisamente più dolce e tranquilla. Le differenze tra le due sono state evidenti già nel corso della prima puntata. Come prevedono le regole de Il collegio, gli studenti, oltre ad indossare una divisa, devono avere anche un’acconciatura adatta. Cora ha scelto di sfoggiare due trecce: la stessa idea l’ha avuta anche la sorella Marilù e tra le due c’è stato un duro confronto. “Non voglio essere uguale a te”, dice Cora che si scioglie le trecce scontrandosi subito con la sorvegliante. Alla fine, però, è costretta a cedere e a sfoggiare le due trecce. Cliccate qui per vedere il video.



