DAVID DONATELLO 2019/ Diretta streaming video conferenza stampa: le candidature

Ha preso il via da pochi minuti la conferenza stampa di presentazione dei David di Donatello 2019, durante la quale saranno annunciate le candidature della 64esima edizione dei Premi di cui Rai Uno trasmetterà in diretta in prima serata mercoledì 27 marzo, la cerimonia di assegnazione. Uno degli appuntamenti più attesi per il cinema italiano, quello del David, con l’evento finale che vedrà nelle vesti di conduttore Carlo Conti, presenta anche oggi all’incontro con i giornalisti. Tra gli interventi previsti, come riportato dall’ufficio stampa Rai, quelli di Fabrizio Salini, Amministratore Delegato Rai, Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico Fondazione David di Donatello, Teresa De Santis, Direttore Rai1, Roberta Enni, Direttore Rai Gold, Claudio Fasulo, Vice Direttore Rai1. Proprio il direttore generale risulta assente.

DAVID DI DONATELLO 2019

Ad aprire la conferenza stampa del David Donatello 2019 è stata il direttore di Rai Uno, Teresa De Santis, come riportato da cineblog:”Il legame tra tv e cinema si è mostrato vincente negli anni. Rai1 lavora molto sul prodotto cinematografico, il 55% è italiano. Puntiamo ad andare avanti in questa direzione. Viva il cinema”. Ad introdurre l’intervento più atteso, quello di Carlo Conti, è stato il vice-direttore di Rai Uno, Claudio Fasulo:”Gli Oscar hanno rinunciato ai conduttori, noi ce lo abbiamo, Carlo Conti”. Chiamato in causa, il presentatore non ha nascosto il suo entusiasmo in vista della serata del 27 marzo:”È il mio quarto David, è un evento, quindi io avrò il compito del cerimoniere”. Conti ha svelato anche quale sia il suo film preferito, facendo onore al suo orgoglio toscano:”Amici miei di Monicelli è il mio film preferito”. Clicca qui per seguire la conferenza stampa in diretta in streaming!

