ELEONORA GIORGI HA UN NUOVO AMORE?/ La paura dopo il lifting: “ero così gonfia”

Eleonora Giorgi torna a far parlare di sè. In questi giorni l’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018 è ricorsa ad un trattamento di lifting come confermano le foto pubblicate sui social. A parlarne questa volta è Giovanni Ciacci durante l’ultima puntata di Detto Fatto, il programma pomeridiano condotto da Bianca Guaccero su Rai2. Ciacci, dopo aver difeso la scelta della Giorgi, ha lanciato una vera e propria bomba. Lo stylist dei vip, infatti, ha lasciato intendere che la Giorgi sia ricorsa al lifting per un nuovo amore peraltro più giovane di lei. Possibile che Eleonora Giorgi abbia davvero un nuovo fidanzato? Al momento non è dato saperlo, visto che l’attrice icona del cinema degli anni ’70 e ’80 non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Eleonora Giorgi lifting: “le Asl dovrebbero passarlo a chi è depresso”

All’età di 65 anni, Eleonora Giorgi ha deciso di sottoporsi ad un intervento di lifting. Una decisione che l’attrice aveva condiviso con tutto il pubblico italiano dopo la sua partecipazione all’edizione 2018 de Il Grande Fratello Vip. “Il chirurgo ricollocherà nei punti giusti i muscoli del viso” aveva detto l’attrice che, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, parlando proprio del lifting diceva: “le Asl dovrebbero passarlo a chi è depresso”. Prima di questo intervento la Giorgi non era mai ricorsa a nessun intervento di chirurgia, se non un lifting al collo. “Non mi riconoscevo più. Sono una donna vitale e l’immagine non corrispondeva più a quello che sentivo dentro. Avevo il disperato bisogno di somigliarmi il più possibile” ha raccontato l’attrice che non nasconde di essersi spaventata subito dopo l’intervento. “Mi è preso un colpo! Ero così gonfia che quasi speravo di tornare come ero…” ha detto la Giorgi, ma la cosa è poi rientrata: “poi passati i primi giorni non avevo più dubbi: avevo fatto la scelta giusta. In un attimo mi sono rivista di nuovo bella”.

