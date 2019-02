ELISA ISOARDI: “COMPLIMENTI AL GOVERNO”/ La frase in diretta un messaggio a Salvini?

Elisa Isoardi protagonista di un’uscita quanto meno particolare nella puntata di oggi de La Prova del Cuoco. Siamo tutti a conoscenza dei trascorsi amorosi della conduttrice con il vicepremier Matteo Salvini, una storia che ha occupato le prime pagine delle riviste di gossip per mesi prima della rottura a quanto pare definitiva tra i due. Cosa c’entra questa digressione? Il nesso è dato dal fatto che proprio oggi, durante il programma culinario, che dunque nulla ha a che vedere con la politica, la Isoardi si è resa di protagonista di un vero e proprio endorsement di stampo politico. Nel bel mezzo della preparazione di una ricetta insieme al cuoco Ivano Ricchebono, infatti, il discorso si è spostato sulla protesta del latte messa in atto dai pastori sardi. E la Isoardi…

ISOARDI, “COMPLIMENTI AL GOVERNO”

La Isoardi, dicevamo, ha deciso di fare un pubblico plauso all’attività del governo. Niente di strano, se non fosse la prima rete Rai (dunque tv pubblica) e se la conduttrice non avesse un passato da ex fidanzata di uno dei due azionisti di governo, in questo caso Matteo Salvini, da far pensare immediatamente al “conflitto d’interessi”. Queste le parole pronunciate dalla Isoardi in puntata a La Prova del Cuoco:”Abbiamo visto quello che sta succedendo in Sardegna con questa protesta, ma bisogna fare i complimenti al Governo per quello che sta facendo dato che sta cercando una soluzione al problema”. Parole che, come spesso accade, hanno diviso l’opinione pubblica: da una parte chi ha visto in questo plauso una frase senza secondi fini, dall’altra chi è stato innervosito da quest’uscita che cozza con il target culinario del programma. E c’è già chi è pronto a leggerci una sorta di messaggio d’amore in codice per Matteo Salvini…





© RIPRODUZIONE RISERVATA