ENZO MUSCIA CHI E’/ “Ho preso l’azienda che mi ha licenziato” (Il mondo sulle spalle)

Quella di Enzo Muscia è una straordinaria storia di riscatto: licenziato dalla sua azienda, è riuscito a rilevarla e a riassumere 35 dei suoi colleghi. L’imprenditore è stato ospite di Vieni da me, il programma di Rai 1 di Caterina Balivo in cui ha raccontato le tante difficoltà incontrate in questo percorso. Tanta commozione nel vedere lo spezzone del fiction “Il mondo sulle spalle” che racconta il momento in cui Enzo disse ai suoi colleghi di aver rilevato l’azienda: “Bel momento, è stato quello che ha segnato la ripartenza. Se ci dormivo su? No, quando sei dipendente hai sempre un capo. Oggi che sono proprietario dell’azienda ti rendi conto che hai tanti capi, che sono i collaboratori, i clienti, qualsiasi cosa fai la devi fare sapendo di avere responsabilità nei loro confronti”. Quest’anno Enzo Muscia è stato insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di Cavaliere del Lavoro: “Premiato da Mattarella? Come si dice adesso? Tanta roba”. (agg. di Dario D’Angelo)

Enzo Muscia: “Mio figlio? Orgogliosissimo”

Enzo Muscia, protagonista della fiction “Il mondo sulle spalle” con Beppe Fiorello, intervistato da Caterina Balivo a Vieni da me ha raccontato il modo particolare in cui ha appreso di essere finito nell’elenco dei nuovi “eroi” scelti da Sergio Mattarella: “Torno a casa da Roma, vedo che è tutto spento, ho pensato fosse saltata la corrente nell’azienda. Sono entrato in ufficio e ho trovato tutti loro (i suoi collaboratori, ndr), con la maglietta con la scritta “Cavalier Muscia” e la firma di tutti i miei collaboratori. In azienda c’è un bel clima“. Trattiene a stento le lacrime Enzo Muscia dinanzi al videomessaggio inviatogli dai suoi “ex” colleghi: “Queste sono le cose che mi fanno sentire ricco dentro, il valore delle persone. Vedremo il film tutti insieme a Saronno. Mio figlio? Orgogliosissimo, mi segue, cerca su internet le notizie, la prossima volta lo porto“. (agg. di Dario D’Angelo)

Enzo Muscia: “Ho rilevato l’azienda che mi ha licenziato”

Beppe Fiorello interpreterà Enzo Muscia nel film Il Mondo sulle spalle, in onda su Rai Uno martedì 19 febbraio in prima serata. La storia è quella di un imprenditore eroe, di un uomo che, dopo essere stato licenziato dall’azienda per cui lavorava, è riuscito a rilevarla, salvando il suo lavoro e quello di tutti i suoi colleghi finiti improvvisamente in mezzo alla strada, o almeno, per ora, parte di essi. Enzo, infatti, ha già riassunto 40 dipendenti, ma ancora ne mancano 300 all’appello. Muscia racconta tutto questo nell’autobiografia che ha scritto, Tutto per Tutto (ROI Edizioni). L’imprenditore è attualmente il capo della A Novo Italia, figlia della precedente Anovo SpA, improvvisamente dichiarata fallita, nonostante le sue buone performance. “Ho dovuto impegnare tutto quello che avevo, casa compresa, a garanzia del finanziamento che mi è stato concesso dalla banca”, racconta a Vanity Fair. Con la liquidità che gli serviva, Enzo Muscia ha iniziato a riassumere i colleghi, inizialmente un po’ titubanti, probabilmente per sfiducia nei confronti della precedente gestione, ma piano piano le cose sono cambiate. Oggi la storia di Enzo Muscia è diventata un film TV che ha l’obiettivo di dimostrare come in Italia sia ancora possibile avere successo. “Servono coraggio e fatica, ma se si desidera veramente, alla fine, si riesce”, dice.

Beppe Fiorello su Enzo Muscia: “Cosa avrei fatto al posto suo?”

“Ho scoperto questa storia dopo il racconto del regista Nicola Campiotti. Mi sembra il momento giusto per raccontarla”, ha affermato Beppe Fiorello, che presterà il proprio volto a Enzo Muscia nel film TV che racconta la storia dell’imprenditore eroe dei nostri giorni. Calarsi nel personaggio di Enzo, per Beppe, non è stato semplice perché, confessa l’attore, comprendere come sia stato possibile per Muscia trovare tutto quel coraggio è stato difficile. Enzo, tra l’altro, aveva anche un problema personale: era appena nato suo figlio, prematuramente, che aveva bisogno di cure e supporto. “Ha navigato in un mare agitato, un uomo tra due fuochi, ha tenuto l’impegno con la fabbrica e come padre”, ha detto Fiorello, che si è recentemente visto sul palco dell’Ariston per duettare con Paola Turci. “Mi sono chiesto cosa avrei fatto al posto suo”, ha spiegato l’attore, “Di mio ci ho messo la voglia di non mollare mai.” La stessa voglia deve aver caratterizzato anche Enzo Muscio, che ha perseguito il suo obiettivo ed è riuscito a coronare il suo sogno, facendo del bene non soltanto a se stesso, ma anche ai suoi colleghi lasciati, come lui, in piena disperazione.

Un modello da imitare

Venerdì 22 febbraio 2019 Enzo Muscia sarà ospite della Fondazione Villaggio dei Ragazzi per un incontro con gli studenti dell’Opera maddalonese. L’obiettivo dell’evento è quello di permettere a Muscia di raccontare ai ragazzi la sua storia e i momenti più difficili che ha dovuto attraversare, ma anche di lanciare un messaggio di forza e di speranza nel futuro. Enzo Muscia, che nel febbraio di due anni fa è stato insignito, da Sergio Mattarella, con l’onorificenza di Cavaliere del lavoro al merito della Repubblica, è orgoglioso di poter raccontare agli studenti di oggi questa “storia di resilienza e di fiducia, perché insegna che spesso le difficoltà si riescono a superare attraverso il coraggio e il sacrificio”, come ha dichiarato Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Ente salatino. La pensa allo stesso modo anche Claudio Petrone, coordinatore scolastico degli Istituti Tecnici del Villaggio, nonché promotore dell’iniziativa: “È una storia positiva di economia cooperativistica che deve insegnare ai ragazzi che i sogni si possono realizzare laddove prevalga lo studio, la competenza, la solidarietà e il gioco di squadra”.

