GABRIELE DE CHIARA/ Video, è il primo della settimana (Il Collegio 3)

Gabriele De Chiara è uno degli allievi della terza edizione de Il Collegio 3, il docu-reality trasmesso da mercoledì 12 febbraio in prima serata su Raidue. Come sempre protagonisti sono un gruppo di allievi di età compresa tra i 13 e i 17 anni che quest’anno vengono catapultati dal mondo moderno nel 1968, un anno particolarmente significativo e ricco di cambiamenti. Tra gli allievi che hanno superato la prova iniziale c’è Gabriele de Chiara, sedicenne di Roma. Il ragazzo è molto bravo a scuola e lo sta dimostrando anche durante la nuova edizione de Il Collegio visto, complice il suo impegno nello studio, è diventato il primo della settimana.

Chi è Gabriele De Chiara

Gabriele De Chiara ha 16 anni e viene da Roma. E’ molto bravo a scuola, anche se non nasconde di ricorrere molte volte all’utilizzo del cellulare per aiutarsi. Gabriele, inoltre, parlando di sé si è definito un single per difesa, visto che conoscere/frequentare una donna richiede molto tempo. Per questo motivo preferisce di gran lunga dedicarsi alla pallanuoto. E’ un manico dei capelli che lava almeno due volte al giorno e si considera un bel ragazzo. “È un ragazzo molto socievole e è stato accolto molto bene dai ragazzi della squadra di pallanuoto. È molto felice, sereno e allegro” ha raccontato la madre orgogliosa del proprio figlio. Gabriele non ha fatto segreto di voler partecipare ad un programma televisivo per aumentare i follower sui vari profili social. Non solo, il ragazzo ha più volte raccontato che vorrebbe scendere in piazza per difendere i diritti degli omosessuali.

Gabriele De Chiara a Il Collegio 3

Un ragazzo con la testa sulle spalle, che sa quello che vuole. Durante i provini per partecipare a Il Collegio 3, Gabriele è apparso un pò confuso per quanto concerne il periodo storico del 1968 e in particolare sul motto “Peace & Love”:”È un motto che venne portato avanti dagli hippie, era un loro slogan per dire no alla guerra. Un hippie è una persona che segue una tendenza musicale, culturale e sociale che comporta determinate situazioni. Seguivano Bob Marley”.

