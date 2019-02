Ida Platano Vs Riccardo e Roberta/ Uomini e donne, video: “Attento che ti rovino!”

A quanto pare sarà una Ida Platano diversa quella che oggi troveremo a Uomini e donne nel trono over e asciugate le lacrime di due settimane, la sua nuova filosofia è quella di attaccare e minacciare non solo il suo ex Riccardo Guanieri ma anche la sua nuova dama, Roberta. Nella puntata di oggi troveremo questi ultimi due di nuovo al centro per raccontare del loro rapporto ma questo non potrà prescindere da Ida Platano che ancora una volta finirà sotto i riflettori. Nella puntata di ieri il pugliese le ha dato della cattiva e lei risponderà a tono non solo facendogli notare che ad una persona che si ama non si dicono queste cose ma, soprattutto, che lui sembra ormai essere su un piedistallo dal quale farà bene a scendere visto che “vuole rovinarlo”. Alle minacce di Ida, che potete vedere nel video anticipazioni disponibile cliccando qui, Riccardo risponderà scuotendo la testa ma la discussione di oggi non si limiterà a questo.

LE MINACCE DI IDA PLATANO AI DANNI DI RICCARDO

In una parte di video vediamo Roberta parlare del bello rapporto che si è creato con Riccardo Guarnieri ma la cosa che ha dato più fastidio ai presenti è il fatto che la dama si è girata verso Ida al grido di: “Forse con me le cose vanno meglio che con te”. A queste parole reagirà Gemma Galgani, amica di Ida, e non solo visto che anche Tina Cipollari sarà infastidita da questa sua altezzosità tanto da aggredirla: “Te lo dico io, tu tra un mese sarai scaricata perché lui è fatto così”. Lo scontro è servito e i tre occuperanno la prima parte della puntata tra scontri e liti accusandosi a vicenda, cos’altro succederà? Chi segue il programma sa anche che Gianni Sperti adesso è molto legato ad Ida Platano, toccherà anche a lui difendere la dama?

