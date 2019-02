Il collegio 3, Rai 2/ Seconda puntata: Beatrice Cossu espulsa?

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Il collegio è tornato in onda con la terza edizione e oggi, martedì 19 febbraio, in prima serata su Raidue, andrà in onda la seconda puntata. Il reality, basato sul format americano That’ll Teach ‘em, ha ancora per protagonisti un gruppo di ragazzi catapultati in un periodo storico distante dalla loro realtà. Per la terza edizione de Il collegio, la produzione ha scelto il 1968, un anno importante per l’Italia, ma soprattutto per i giovani. La voce narrante è sempre quella di Giancarlo Magalli mentre le regole che i giovani devono rispettare sono sempre le stesse: oltre a dover studiare le materie previste dal sistema scolastico dell’epoca, devono rinunciare anche ad ogni forma di tecnologia. E’ questa la prova più complicata da affrontare per gli allievi che già nella prima puntata hanno fatto fatica a rinunciare soprattutto al cellulare. Dopo l’eliminazione di Vitozzi, cosa accadrà oggi?

IL COLLEGIO 3: BEATRICE ESPULSA?

Non tutti gli allievi de Il Collegio 3 sono convinti che il sistema educativo previsto dal preside sia quelo giusto. Come in tutte le scuole, anche nel Collegio di San Carlo di Celana, frazione di Caprino Bergamasco, ci sono degli alunni ribelli, che non riescono ad accettare determinate regole tra le quali dover rinunciare al cellulare. Tra le allieve che stanno facendo fatica a rinunciare a cellulare c’è Beatrice Cossu che nel corso della prima puntata è stata beccata con il cellulare in tasca. Un gesto proibitissimo che sarà punito questa sera dal preside Paolo Bosisio. Molti compagni sono pronti a spalleggiare Beatrice e a schierarsi con lei sostenendo che abbia fatto bene a riprendersi il cellulare. La marachella, però, potrebbe costare cara alla Cossu: tra le punizioni previste c’è anche l’espulsione. Beatrice, dunque, sarà costretta a lasciare il collegio? Gli allievi, inoltre, godranno di un momento di divertimento con la gita sul lago per alcune lezioni en plein air. Durante la gita, gli allievi più ribelli decideranno di divertirsi con un diversivo particolare che, però, li metterà nei guai.

GLI STUDENTI E I DOCENTI DE IL COLLEGIO 3

Il numero degli studenti de Il collegio 3 potrebbe diminuire all’inizio della seconda puntata considerando che Beatrice Cossu è a rischio espulsione. Oltre a lei, la classe è formata da Alice Carbotti, Cora Fazzini, Marilù Fazzini, Ginevra Pirola, Giulia Mannucci, Jennifer Poni, Nicole Rossi, Noemi Ortona, Elia Libero Gumiero, Esteban Frigerio, Evan Nestola, Francesco Michael Gambuzza, Gabriele De Chiara, Matias Caviglia, Riccardo Tosi, William Carrozzo, Youssef Komeiha. Molto numeroso anche il corpo docente che ha il compito non solo d’insegnare le materie scolastiche che si studiavano a scuola nel 1968, ma anche di trasmettere educazione e disciplina. Gli insegnanti sono: Paolo Bosisio (Preside), Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Luca Raina (Storia e Geografia), Dario Cipani (Educazione fisica), David Wayne Callahan (Inglese), Diana Cavagnaro (Educazione musicale), Alessandro Carnevale (Arte). Il cmpito di sorvegliare i ragazzi, invece, spetta a Lucia Gravante e Piero Maggiò.



