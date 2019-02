Il Segreto, puntata serale/ Anticipazioni: Saul è vivo, Raimundo trova Francisca

Grandi emozioni con Il Segreto che oggi, martedì 19 febbraio, torna in onda con un doppio appuntamento. Oltre alla consueta puntata pomeridiana delle 16.25 su canale 5, la soap opera spagnola più amata dal pubblico italiano, va in onda anche alle 21.25 su Rete 4 con un episodio molto emozionante per poi lasciare la linea a Una Vita. Nella puntata serale de Il Segreto, al centro della trama ci saranno due personaggi: Francisca e Saul. La prima, presente nella soap sin dalla prima puntata, lontana da Puente Vejo da tanto tempo, sarà ritrovata da Raimundo mentre Saul, il fratello di érudencio e grande amore di Juliera che tutti credevano morto, tornerà a Puente Vejo vivo e vegeto, ma cosa accadrà nel dettaglio? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

ANTICIPAZIONI IL SEGRETO: IL RITORNO DI SAUL

La morte di Saul non aveva mai convinto Julieta che, credendo ci fosse qualcosa di strano nelle circostanze che avvano portato alla morte il suo grande amore, aveva continuato ad indagare fino al punto di sedurre anche Fernando Mesia per arrivare alla verità. Il corpo di Saul, infatti, non era mai stato trovato e ciò che Julieta aveva sempre sperato, finalmente accadrà. Saul si è rifatto vivo nel momento in cui Julieta, convinta che l’assassino fosse il marito Prudencio, stava per ucciderlo. L’uomo, però, non può ancora mostrarsi a tutti gli abitanti di Puente Vejo e decide di nascondersi nella bottega di Fe. Mauricio, però, scopre che l’uomo è vivo, ma d’accordo con Fe e Julieta decide di non raccontarlo a nessuno.

IL RITROVAMENTO DI FRANCISCA

Che fine ha fatto Donna Francisca? Il ritorno a Puente Vejo di Fernando Mesìa ha allontanato la Montenegro con grande sorpresa di Raimundo. Il figlio di Olmo ha sempre detto quella di allontanarsi per un po’ dalla villa, lasciando a lui il compito di gestire tutto, è stata una decisione volontaria di Francisca. Raimundo, però, non ha mai creduto totalmente a tale versione e, stanco di non sapere nulla, ha deciso di andare a cercarla. Nella puntata serale de Il Segreto, Francisca viene finalmente ritrovata da Raimundo. A Puente Vejo, nel frattempo, Adela continua ad essere spaventata e sia Carmelo che Severo pensano che possa essere ancora in pericolo. Santacruz, così, invita Meliton a spargere la voce in paese.



