Isola dei Famosi 2019/ Soleil e Luca Vismara ai ferri corti, Giorgia sta male…

Animi molto tesi in Honduras tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Mentre si avvicina la diretta di domani, sull’Isola si accende lo scontro che è ormai tra due fazioni. A capitanarne una è lei, Soleil Sorge, leader di questa settimana. Una leader che ha smosso molto gli animi e non solo quelli di Jeremias Rodriguez. Chi proprio non riesce a sopportarla è Luca Vismara, che trova il suo atteggiamento da “superiore”. I lavori da svolgere sono però la scintilla che scatenano tra i due l’ennesimo scontro. Soleil infatti non ha peli sulla lingua nel dirgli “Tesoro, non eri venuto qui per una permanenza lunga? O volevi rimanere un mese e via? Sei davvero nullafacente! Sei inutile in questo posto perché non fai niente”. Luca rimane basito ma non in silenzio e replica “Ma lo sai che sei insopportabile! Chi ti credi di essere?”

LUCA CONTRO SOLEIL, GIORGIA STA MALE

Le inimicizie sono forti tra Soleil e Luca Vismara, tanto che il cantante, ex di Amici, dice la sua a Sarah Altobello. “Soleil si è fatto il suo gruppo, l’ho detto che da quando c’è lei si sono fatti due gruppi! Ha creato il suo gruppo, la sua approvazione ce l’ha da loro, e quindi tutti quanti non solo hanno sparlato durante la settimana, alla prima occasione che hanno avuto, come una mitragliatrice mi hanno vomitato addosso i loro pensieri!” poi lancia una battuta “Pensa di essere la principessa sul pisello. Le manca il pisello!” La Altobello d’altronde ci mette del suo “Adesso lo ha trovato!” ammette. Chi però sta vivendo dei momenti davvero duri continua ad essere Giorgia. “Sto ancora male, sono debole, infatti devo fare tutto molto rallentato” ammette la ragazza, sempre più vicina al crollo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA