Karl Lagerfeld è morto/ Addio al direttore creativo di Chanel e Fendi

Mai mediocre e sempre al top, in tutti i rami della sua vita, questo ricorderanno di lui adesso che Karl Otto Lagerfeld è morto. Si è spento a 85 anni il leggendario stilista e direttore creativo di Chanel e Fendi che nella sua vita non si è fermato mai cercando di fare dell’arte, non solo nella moda, il suo stile da vita. Da fotografo a illustratore, da artista a designer e creativo, Karl Lagerfeld ha sempre avuto mille interesse e non si è mai fermato non solo nel suo ambiente ma anche in tutto quello che ha fatto del gusto estetico e dell’arte visiva il suo campo di battaglia. Classe 1933, Karl Otto Lagerfed è nato ad Amburgo dal papà imprenditore nel campo dei prodotti caseari e dalla madre commessa in un negozio di Berlino all’epoca dell’incontro con il padre, almeno secondo gli altri visto che lui ha continuato a sostenere di avere origini nobili di famiglia e che la madre era nota come “Elizabeth di Germania” e il padre discendente di una nobile casata svizzera.

UNA VITA FATTA DI PASSIONE E CREATIVITA’

Anche sul suo anno di nascita non sembra esserci certezza visto che spesso ha detto di essere del ’38 o del ’35 ma che è toccato ad un compagno di scuola, in un programma televisivo tedesco, confermare che l’anno esatto sembra che sia proprio il 1933. Ma questi sono solo dettagli per chi come lui ha fatto della sua creatività e del suo genio la sua sola bandiera. A nessuno interessa quando grandi artisti, poeti e scrittori sono nati, ma tutti ricordano le loro opere e i loro cavalli di battaglia e un giorno sarà lo stesso di colui che, a soli 14 anni, andò a Parigi per studiare arte e disegno e sette anni dopo è riuscito a portare a casa il neonato Woolmark Prize con il bozzetto di un cappotto. Da lì in poi solo successi per lui nella moda e nello spettacolo rendendo grandi case di moda famose in tutto il mondo, le stesse che adesso, insieme alla famiglia e agli amici, lo piangono con immenso dolore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA