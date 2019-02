Lamberto Sposini/ Foto sui social per il compleanno: gli auguri di Mara Venier e…

E alla fine è tornato sui social con una doppia foto inedita che ha fatto impazzire di gioia i fan che adesso chiedono a gran voce il suo ritorno in tv. Il rapporto con Lamberto Sposini il suo pubblico non lo ha mai messo da parte e adesso si prepara a guardare avanti sperando che un giorno il miracolo avvenga e che il giornalista possa riportare la sua professionalità e la sua diplomazia di nuovo in tv, ma questo giorno arriverà mai? Riguardo ad un suo possibile ritorno non si è mai detto molto, almeno non seriamente, ma quello che è certo è che l’affetto del pubblico è rimasto immutato così come quello dei suoi colleghi che ieri si sono precipitati numerosi a fare gli auguri al giornalista in occasione del suo 67esimo compleanno. In particolare, Barbara d’Urso ha preso parte alla piccola festa in famiglia e lei stessa lo ha immortalato davanti alla sua torta pubblicando poi la foto sui social e facendo all’amico e collega tutti i suoi auguri.

GLI AUGURI PER LAMBERTO SPOSINI

A lei si sono uniti anche altri colleghi di Lamberto Sposini da Simona Ventura all’attore Marco Bocci ma anche Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith, che con loro hanno condiviso anche il palco, e ancora Paola Saluzzi, Lucio Presta e l’amica di sempre Mara Venier. Sono stati migliaia i messaggi arrivati in queste ore sia ieri, il giorno del suo 67esimo compleanno, sia oggi. In molti hanno ancora nel cuore la sua presenza in tv ma anche quei giorni in cui la paura ha preso il sopravvento dopo il malore dietro le quinte de La Vita in Diretta. Dal 2011 la vita del giornalista è cambiata per via dell’ictus che lo ha colpito e oggi vive a Milano vicino all’ex compagna, Sabina Donadio, che non lo ha mai lasciato e alla figlia Matilde. Al suo fianco c’è anche un assistente che lo aiuta visto che il giornalista non ha completamente ripreso a parlare dopo quello che è successo, o almeno così è stato detto tempo fa. Ecco la foto pubblicata dallo stesso giornalista:





