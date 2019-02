Le Iene Show/ Diretta e servizi 19 febbraio: la strage della Thyssenkrupp

Sono passati quasi 22 anni dal 22 settembre 1997, giorno in cui andarono in onda per la prima volta ed oggi Le Iene Show restano uno dei programmi più seguiti della televisione italiana al punto da andare in onda due volte a settimana. Oltre all’appuntamento domenicale condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, il programma di Davide Parenti va in onda anche oggi, martedì 19 febbraio, con la conduzione di Alessia Marcuzzi, tornata dopo anni a timone della trasmissione e di Nicola Savino. Nonostante la concorrenza delle altre reti, Le Iene Show hanno la propria fetta di pubblico affezionata. L’appuntamento di domenica, infatti, è stato seguito da 1.888.000 spettatori con il 10.3% di share (presentazione 9 minuti: 1.035.000 – 3.9%). Andrà meglio questa sera?

LE IENE SHOW: I SERVIZI DEL 19 FEBBRAIO

Quali servizi andranno in onda nella puntata de Le Iene Show del 19 febbraio? Come ogni settimana, i servizi e le inchieste dei vari inviati dello show più irrirverente della televisione italiana, affronteranno diversi argomenti. Tra i servizi di questa sera c’è quello sulla strage della Thyssenkrupp di cui è tornato ad occuparsi Alessandro Politi. La Corte di Cassazione, nel 2016, ha condannato in via definitiva, Cosimo Cafueri (Responsabile della sicurezza) condannato a 6 anni e 8 mesi; Marco Pucci (Consigliere del CDA), 6 anni e 10 mesi; Raffaele Salerno (Direttore dello stabilimento di Torino), 7 anni e 2 mesi; Daniele Moroni (Dirigente area tecnica e servizi), 7 anni e 6 mesi e i due dirigenti tedeschi Harald Espenhahn (Amministratore Delegato del gruppo), a 9 anni e 8 mesi, e Gerald Priegnitz (Consigliere), a 6 anni e 10 mesi. Mentre i dirigenti italiani si sono consegnati sponteneamente alle autorità giudiziarie, quelli tedeschi rivendicano il diritto di scontare la pena in patria e, attualmente, sono a piede libero. Alessandro Politi cerca di fare chiarezza e capire perchè la Germania abbia rifiutato la richiesta italiana di arrestare i due manager.

I SERVIZI MIGLIORI DEL 17 FEBBRAIO

Nella puntata domenicale del 17 febbraio, sono stati tanti i servizi trasmessi. Oltre all’intervista doppia a Zaniolo, calciatore della Roma e a sua madre, è stato trasmesso lo scherzo a Ciro Ferrara a cui hanno fatto credere che la sua collezione di maglie dei calciatori, tra le quali quella sacra, per i napoletani, di Maradona, fosse nelle mani del fidanzato dell’ex moglie. Non sono mancati i servizi forti come quello di Silvio Schembri che ha chiesto ai familiari di un capoclan se la camorra esiste o il caso di Grazia, la donna che è stata allontanata dalla comunità dei testimoni di Geova perdendo anche le figlie per aver accettato una trasfusione di sangue per un problema di salute.



