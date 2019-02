Lorenzo Riccardi ospite al trono over/ Uomini e donne, video: “Sai che devi andare..”

“Sai che devi andare là…”, così Maria De Filippi liquida Lorenzo Riccardi che oggi, armato del suo trono, farà ingresso in studio a Uomini e donne proprio nella seconda puntata della settimana dedicata al trono over. Proprio dopo le discussioni e le rivelazioni dei triangoli (o quadrati) amorosi che vedono tra i protagonisti Riccardo, Ida, Roberta e anche Stefano e Pamela, ecco spuntare il tronista pugliese che fa visita a dame e cavalieri con il grande annuncio che riguarda la sua scelta. Dopo il successo di venerdì scorso con Teresa Langella e il no di Andrea Dal Corso, proprio venerdì andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi che, dopo le sue ultime esterne in villa, prenderà parte alla festa al castello in attesa di scoprire se la sua scelta comparirà dicendo sì oppure no.

LE PAROLE DI LORENZO RICCARDI

Maria De Filippi annuncia la scelta di Lorenzo Riccardi pregandolo di recarsi sul posto per il fatidico momento e lui sembra intimidito e impaurito tanto da rispondere “no, non ci vado”. Come se questo non bastasse, il bel pugliese mostrerà alle telecamere il suo tatuaggio nuovo che ha fatto proprio per l’occasione e per ricordare il momento della scelta. Anche all’epoca del no di Sara Affi Fella sembra che il tronista si sia fatto un tatuaggio dedicato, quale sarà questa volta la figura scelta e cosa rappresenterà nella sua vita, un sì oppure un no? Nel video anticipazioni che potete vedere cliccando qui sembra proprio che il tatuaggio sia con due caselline una dedicata al sì e una al no, la riempirà dopo il momento della scelta venerdì sera? Lo scopriremo tra un paio di giorni.

