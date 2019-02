MATRIMONIO BOBO VIERI E COSTANZA CARACCIOLO/ Si sposano in estate in Sicilia

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono pronti a dire si! Ebbene si, la coppia ha deciso di sposarsi e lo farà la prossima estate con un matrimonio da favola che sarà celebrato a Lentini, in provincia di Siracusa dove l’ex velina è nata e cresciuta. A lanciare l’indiscrezioni è il settimanale DiPiù Tv venuto a conoscenza delle pubblicazioni di nozze esposte da qualche giorno a Milano, città dove la Caracciolo vive oramai da una decina di anni. Bobo e Costanza, che lo scorso novembre 2018 sono diventati genitori della piccola Stella, alla fine hanno deciso di sposarsi. Quasi certa la presenza al matrimonio di Elisabetta Canalis, l’ex fidanzata di Vieri e grande amica della Caracciolo.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: la nascita di Stella

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo presto sposi. Il matrimonio arriva a pochi mesi di distanza dalla nascita della piccola Stella, la figlia che ha cambiato la vita di entrambi. In particolare la vita dell’ex campione di calcio che in occasione di un’intervista rilasciata a Diva e Donna ha raccontato la gioia di essere diventato papà: “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini. Finalmente sono “papà Bobone”. Vieri non ha nascosto la gioia di essere diventato padre e parlando della sua Stella ha detto: “per fortuna sta benissimo, è di una bellezza disarmante o meglio assomiglia tutto alla mamma, è una bimba meravigliosa. Non potevo desiderare nulla di più.Quando mi hanno messo in braccio la piccolina il mio cuore si è riempito di gioia. Ho cominciato a piangere e ridere, non sapevo più cosa fare. Solo al momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo”. Il matrimonio tra i due dovrebbe celebrarsi quest’estate in Sicilia e c’è chi parla già di un possibile secondo figlio in arrivo per la coppia. Sarà davvero così?

