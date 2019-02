NANCY COPPOLA/ “Per colpa dell’Isola dei Famosi ho rischiato di non avere più figli”

Oggi Nancy Coppola può parlare con più serenità. Tutti i suoi problemi sono un lontano ricordo, ma la cantante napoletana non usa mezzi termini per raccontare la sua verità scioccante: a causa dell’Isola dei Famosi, il reality show a cui ha preso parte nel 2017 piazzandosi quarta in classifica, ha rischiato di non avere più figli. Come si è arrivati a questo punto? Nancy lo ha spiegato a DiPiù Tv:”Durante il programma ho perso 10 kg in poco tempo e, come si è visto in tv, ho vissuto per oltre due mesi in condizioni estreme. Tutto questo ha avuto ripercussioni sul mio fisico e mi ha portato, tra le altre cose, a non avere più il ciclo mestruale per diversi mesi”. Al ritorno in Italia, Nancy si è subito recata da un ginecologo che le ha prescritto una cura di ormoni: per mesi, però, i risultati non si sono visti e la cantante ha temuto il peggio:”E’ stato terribile: lo confesso, ci sono stati momenti in cui ho temuto di avere compromesso la mia fertilità per sempre, solo per avere partecipato ad un programma televisivo. E non mi davo pace: perché io e mio marito desideravamo moltissimo avere un altro figlio. E lo desiderava pure il mio primogenito”.

NANCY COPPOLA: “LA NOTIZIA PIU’ BELLA IN UN GIORNO TRAGICO”

Nancy Coppola oggi è al nono mese di gravidanza: tra pochi giorni nascerà la sua bambina, tanto desiderata e cercata. Purtroppo, però, i suoi non sono stati gli unici problemi di salute che hanno interessato la famiglia:”Ci è voluto più di un anno prima che riuscissi a rimanere incinta. Un anno in cui (recuperato il ciclo mestruale, ndr) di nuovo, ho temuto che non sarei mai più diventata mamma. E non è tutto: in quel periodo abbiamo pure scoperto che mio suocero era malato. La sua malattia è peggiorata mese dopo mese, e pensi un po’: dopo tanta attesa, ho scoperto di essere incinta proprio il giorno in cui mio suocero ci ha lasciato per sempre. Perciò mi piace credere che questa mia bambina sia stata il suo modo per dirci ‘addio’: il suo ultimo regalo, e che sia arrivata anche per lenire il dolore della sua perdita”.

