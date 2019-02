Pamela e Stefano/ Uomini e Donne: la Barretta piange, tutta colpa del cavaliere

Pamela e Stefano protagonisti della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere, dopo aver trascorso il Capodanno insieme pensando alla nascita di una vera storia d’amore, si sono allontanati. A far calare il gelo tra la dama e il cavaliere è stato l’interesse di Stefano per Roberta che, però, ha cominciato a frequentare anche Riccardo. Nonostante tra Pamela e Stefano il feeling non sia più quello delle prime uscite, il sentimento c’è ancora. La Barretta, infatti, non riesce a frequentare altre persone e le lacrime che versa per Stefano ne sono la prova. “Dimmi che vuoi stare solo con me”, dice Stefano sperando di ricevere da Pamela la risposta che si aspetta. La Barretta, però, nel video promo della puntata riesce solo a piangere.

PAMELA E STEFANO: LIETO FINE IN ARRIVO?

Tra Pamela e Stefano, dunque, tornerà il sereno? Le parole del cavaliere scateneranno la reazione della dama? I sentimenti della Barretta nei confronti di Stefano sono evidenti. Nonostante la delusione vissuta nelle scorse settimane, sembra che tra i due i rapporto non si ancora finito. La storia tra Pamela e Stefano continua ad appassionare i fans del dating show di canale 5 che sperano che tra i due scoppi l’amore. La coppia, infatti, piace davvero molto e sono tanti gli utenti del web che si augurano che tra i due ci sia il lieto fine. Ad alimentare le speranze dei pan è proprio Pamela che, sui social, lancia frecciatine a quella che, fino a pochi giorni fa, sembrava essere una rivale ovvero Roberta: “Non è lei il problema. Poi se frequenta più persone insieme con tanta leggerezza… non so che dire”, ha commentato la dama come ha rivelato il portale Isa e Chia.





