Paolo e Sabrina lasciano Uomini e donne?/ Video: “Ti amo e voglio…”, e Gemma?

Sarà una puntata movimentata quella di oggi di Uomini e donne visto che si tornerà a parlare del trono over e al centro dello studio prenderanno posto proprio Paolo, il cavaliere che era venuto nel programma per incontrare e corteggiare Gemma Galgani. All’epoca dei fatti la dama torinese è uscita con lui un po’ di volte ma alla fine è stato Rocco, se così vogliamo dire, ad avere la meglio su di lui. Questo però non ha rovinato la sua vita, anzi, a detta degli altri sembra proprio che il cavaliere sia riuscito ad andare oltre conoscendo Sabrina e iniziando a conoscere lei uscendo e sentendosi al telefono e raccontando, di volta in volta, tutti le novità del loro rapporto e i risvolti che i loro incontri hanno avuto in queste settimane. A quanto pare tutto quello che i due si sono detti nelle scorse settimane non solo era vero ma ha permesso ai due di essere felici tanto che oggi arriverà la grande rivelazione.

LE PAROLE DI PAOLO E LA REAZIONE DI GEMMA GALGANI

Grazie al video anticipazioni della puntata di oggi del trono over di Uomini e donne (che potete vedere cliccando qui) sembra proprio che Paolo prenderà posto al centro dello studio davanti a Sabrina per farle una dichiarazione d’amore in piena regola dicendosi pronto a lasciare il programma con lei: “Ho una voglia pazzesca di uscire insieme a te e vivere la nostra storia, Ti Amo”. Sabrina ride, si alza e lo bacia sotto gli occhi attenti di Gemma Galgani che storce un po’ il muso e ammicca dubbiosa. Cosa è che non quadra a Gemma? Maria De Filippi noterà la sua reazione e la chiamerà in causa facendole dire qualcosa sulla nuova coppia che si è creata nel programma, l’ennesimo cavaliere arrivato per lei e che esce con un’altra donna.

