Queen in concerto agli Oscar 2019/ L’esibizione-show durante le premiazioni

In un primo momento avevano rifiutato di esibirsi, adesso hanno cambiato idea. Grazie all’enorme successo del film Bohemian Rapsody, candidato a ben cinque premi Oscar, incluso quello per il miglior attore protagonista, saranno sabato sera sul palco dell’Academy di Hollywood. Lo ha annunciato l’Academy stessa con un tweet: “Is this the real life? Is this just fantasy? We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year’s Oscars!” al quale hanno risposto i musicisti: “Queen and @adamlambert will ROCK YOU”.

ADAM LAMBERT AL POSTO DI FREDDIE MERCURY

Con gli unici due Queen ancora in formazione, Brian May e Roger Taylor (il bassista ha sempre rifiutato di prendere parte a questa carnevalata che è una reunion senza il personaggio più importante, lo scomparso cantante Freddie Mercury) ci sarà alla voce la star del talent show American Idol Adam Lambert e non Rami Malek, l’attore che aveva impersonato Freddie Mercury nel film. Il film ha guadagnato al box office 854 milioni di dollari, diventando così il biopic di più grande successo della storia. Curiosamente, Bohemian Rapsody non ha ricevuto nessuna nomination per le canzoni o per la colonna sonora. Ad esibirsi sabato sera anche Lady Gaga la cui canzone tratta dal film A star is born, Shallow, in duetto con il regista e attore Bradley Cooper, è candidata all’Oscar che miglior canzone.

