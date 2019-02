Una Vita, puntata serale/ Anticipazioni: Antonito arrestato, Elvira si umilia

Martedì 19 febbraio, l’appuntamento con Una Vita raddoppia. Oltre al consueto appuntamento delle 14.10 su canale 5, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful, Una Vita vi aspetta questa sera, alle 22.25 su Rete 4 con una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Al centro del nuovo appuntamento ci sarà Antonito che, a causa delle sua voglia di riconquistare a fiducia professionale del padre, si metterà nuovamente nei guai. Il cuore di Elvira, invece, continuerà ad essere spezzato da Simon, deciso a non tornare sui suoi passi portando avanti il matrimonio con Adela. Anche il rapporto tra Blanca e Samuel regalerà sorprese. La figlia di Ursula, incinta del primo figio, riuscirà ad essere una moglie devota e amorevole? Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni.

ANTICIPAZIONI UNA VITA: L’ARRESTO DI ANTONITO

Deciso ad offrire a Lolita la vita che merita e a riprendere in mano la propria vita professionale, Antonito ha deciso di mettersi in affari con Belarmino. Quest’ultimo chiede al figlio di Ramon di andare di andare a ritirare i soldi in comune e di nasconderli nella cassaforte di casa sua. Successivamente, il fidanzato di Lolita riceve una valigia e due biglietti di sola andata per l’Italia. Quando apre la valigia, Antonito si rende conto di essere stato incastrato e di essere vittima di una truffa. Nella valigia, infatti, non ci sono soldi, ma fogli bianchi. Antonito, così, viene arrestato davanti a tutto il quartiere per truffa a seguito di una denuncia presentata dal comune. Il giovane viene condotto in commissariato dove viene ascoltato sperando di dimostrare la propria innocenza.

L’UMILIAZIONE DI ELVIRA

Elvira non riesce ad accettare il matrimonio di Simon e Adela e continua a provare a riconquistare l’uomo che ama. Per farlo capitolare nuovamente ai suoi piedi, la giovane si denuda davanti a lui nel tentativo di sedurlo. Simon, però, la rifiuta ancora una vola. Arturo, vedendo la figlia umuliata e in lacrime, decide d’intervenire. Blanca, nel frattempo, confessa a Leonor che le cose con Samuel non vanno come dovrebbero perchè non riesce a dimenticare Diego a cui pensa continuamente. Olga, invece, decide di cucinare una torta per tutta la famiglia. Ursula è convinta che Olga, con la torta, abbia tentato di avvelenare Blanca, madecide di raggiungere ugualmente padre Octavio con Samuel per scoprire la verità sulla sua seconda figlia.



