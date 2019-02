Uomini e Donne / Ida dimentica Riccardo: “Voglio un uomo che combatta” (Trono Over)

Ida Platano è pronta a fare nuove conoscenze nello studio di Uomini e Donne. Dopo l’ennesimo ‘due di picche’ da Riccardo Guarnieri, la dama del trono Over ha deciso che è ora di voltare pagina ma stavolta per davvero. A farle cambiare idea, l’aver compreso, nel suo ultimo confronto con Riccardo, che in lui non c’è più amore nei suoi riguardi. “Ho deciso di chiudere la storia con Riccardo perché la scorsa settimana […] ho cercato in tutti i modi di trovare uno spiraglio, una porticina che mi potesse far intravedere quella luce di speranza che ho sempre cercato in questi mesi, magari sbagliando anche nei modi. – ha raccontato Ida alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, per poi aggiungere – Quando lui mi ha detto che quella donna (Roberta, ndr) lo capisce, che è molto intelligente, ho girato le spalle e ho pensato ‘Basta Ida!'”.

IDA PLATANO: “CERCO UN UOMO CHE COMBATTA PER ME”

Così Ida Platano ha giurato a se stessa che quelle sarebbero state le ultime lacrime versate per Riccardo Guarnieri, anche per rispetto di suo figlio. La dama di Uomini e Donne è adesso pronta a trovare un uomo che abbia, però, delle caratteristiche ben precise. “Cerco un uomo che lotti per quello che vuole – ammette Ida – che faccia di tutto per star bene con me e per farmi stare bene perché già la vita è piena di problemi, l’amore non può essere vissuto in maniera problematica”. D’altronde, Ida ammette di aver sempre avuto paura dell’abbandono “in questo momento non riesco a credere all’amore” confessa la Platano, che si augura che la prossima persona che riuscirà ad entrare nel suo cuore sia capace soprattutto di darle la serenità che ora non ha.

