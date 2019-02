Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi avvistato dopo la scelta: ecco dove (Trono Classico)

Sono passati pochi giorni dalla scelta di Teresa Langella e ora la curiosità del pubblico è tutta riversata su Lorenzo Riccardi. Venerdì sera, su Canale 5, va in onda la sua di scelta e sono molti i fan del trono classico che si chiedono se sarà Giulia Cavaglià o Claudia Dionigi la sua nuova fidanzata. Gli indizi però già ci sono e svelerebbero che la scelta di Lorenzo sarebbe ricaduta su Claudia che gli avrebbe detto di sì. In attesa di avere la conferma televisiva, Lorenzo ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne, dove ha ammesso che questo percorso l’ha molto cambiato. “Sono una persona un po’ diversa ad oggi” ha raccontato il tronista, che a Uomini e Donne aveva già partecipato come corteggiatore. “Nel profondo sono sempre lo stesso, ma oggi sono più consapevole di alcuni lati del mio carattere. Ho scoperto una gelosia che non credevo mi appartenesse, mi sento più comprensivo e meno affrettato nel trarre le mie conclusioni.”

AVVISTATO LORENZO DOPO LA SCELTA

Lorenzo Riccardi, grazie a Uomini e Donne, è un uomo più maturo, anche perché “Ho imparato a mettere l’orgoglio da parte e, per uno come me, significa davvero tanto. – racconta il tronista, che aggiunge – Quando hanno annunciato che sarebbe stata la mia ultima puntata non sono riuscito a trattenere le lacrime e ho continuato a piangere in camerino almeno per un’ora. Dopo tutti questi mesi, sono diventati la mia famiglia.” Intanto, proprio negli ultimissimi giorni (e quindi a scelta già registrata), Lorenzo è stato avvistato in autogrill a Roma e, come svela NewsUeD, avrebbe così dato nuovi indizi in merito alla sua scelta che sarebbe davvero ricaduta sulla bionda corteggiatrice romana.

