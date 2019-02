VALENTINA PACE/ “Sono incinta, non solo sul set di ‘Un posto al sole'”

Valentina Pace si appresta a diventare nuovamente mamma. L’attrice ne ha parlato al settimanale DiPiù Tv, spiegando come la gravidanza di Elena Giordano, il personaggio che interpreta da 17 anni a questa parte sul set di Un posto al sole, sia qualcosa che sta vivendo da vicino anche nella realtà. Per Valentina Pace non si tratterà di una prima volta, essendo già mamma di Alice (il nome della figlia nella realtà coincide con quello della figlia nella soap, ndr), ma adesso che è in arrivo Matilde, come Valentina e il compagno hanno già deciso che si chiamerà la bimba, le cose cambieranno:”Se ripenso a quando aspettavo Alice mi sembro un’altra persona: all’epoca avevo 33 anni e non riuscivo a stare mai ferma (…) avevo molte ansie, troppe, guai se volava una mosca quando dormiva. Adesso invece prendo tutto con calma, anche perché di anni ne ho 41 e non voglio strapazzarmi o stressarmi”. In futuro Valentina Pace non esclude che il suo compagno Stefano diventi anche suo marito:”Io sono fatta così, sogno a occhi aperti: mi vedo con l’abito bianco in una bella chiesa, con Alice che fa la damigella e la piccola che porta le fedi su un cuscino a me e a papà, zampettando fino all’altare. Spero che questo sogno possa realizzarsi presto, magari già dal prossimo anno”.

VALENTINA PACE INCINTA, NON SOLO AD UN POSTO AL SOLE

L’esperienza della gravidanza, dicevamo, Valentina Pace la sta vivendo anche sul set di Un posto al sole nei panni di Elena Giordano. Dal momento che le riprese sono in anticipo di circa sei mesi rispetto alla realtà, i fan della soap vedranno Elena fino a dopo l’estate: “Quando ho detto alla produzione che ero incinta, gli sceneggiatori hanno pensato di regalare una dolce attesa anche al mio personaggio, per giustificare così il mio pancione. A dicembre ho girato le ultime scene, poi, visto che ero arrivata al settimo mese, ho salutato tutti i miei colleghi e la troupe di Un posto al sole e me ne sono andata in maternità”. E proprio di Un posto al Sole Valentina Pace ha parlato da “innamorata”:”Ho molta nostalgia del set e dei miei colleghi; quando siamo a Napoli c’è un’atmosfera da gita scolastica, stiamo sempre insieme: pranziamo, ceniamo e dormiamo nello stesso albergo. Non vedo l’ora di presentare loro la mia piccola Matilde: la mia collega Ilenia Lazzarin, che nella soap interpreta mia cugina Viola, ha da poco avuto un bambino, quando ci ritroveremo sul set i nostri figli potranno giocare insieme”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA