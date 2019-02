Alberto Urso/ Vince la sfida ma perde Tish: addio definitivo con lei e cambio squadra! (Amici 2019)

Alberto Urso è ancora l’amato dai fan di Amici 2019 ma le cose per lui in questa settimana sono tanto cambiate tanto che adesso c’è addirittura chi è pronto a lanciarsi a caccia di quella che potrebbe essere la ragazza che ha rubato il suo cuore. Fino alla fine del 2018 e dal suo arrivo nella scuola, è stata Tish a catturare l’attenzione del tenorino almeno fino a che non è arrivato Natale, ci sono state le vacanze e al ritorno era tutto finito, o quasi. In molti si sono accorti che i loro sguardi, i sorrisi che si scambiavano, sono cambiati e che tutto questo è dovuto proprio al fatto che qualcosa si è rotto tra di loro anche se non si sa bene cosa. Lo stesso maestro Perris, durante le prove dei duetti, si è accorto che qualcosa è cambiato tanto da stuzzicarli un po’ e far notare loro che addirittura non riuscivano nemmeno ad avvicinarsi o sfiorarsi le mani o guardarsi negli occhi. Un vero e proprio colpo al cuore per i fan che hanno visto le cose peggiorare in questa settimana.

L’ADDIO A TISH

La rottura definitiva tra Alberto Urso e Tish è arrivata proprio questa settimana. Dopo un piccolo riavvicinamento nelle scorse settimane ad Amici 2019, i due non sono più riusciti a trovare il proprio equilibrio e così, alla luce delle ultime eliminazioni e dell’arrivo di nuovi concorrenti, la coppia è stata divisa anche formalmente. La produzione di Amici 2019 ha deciso di cancellare i duetti di Tish e Alberto Urso spostando il cantante nella squadra opposta. Questa è la versione ufficiale anche se, chi ha seguito il programma, sa bene che tutto questo si è reso necessario per via di qualcosa di non meglio definito, che li ha allontanati. Che sia proprio un’altra cantante ad aver attirato l’attenzione di Alberto? I suoi messaggi social lasciano intendere proprio questo e quindi è aperta la caccia alla scoperta di chi possa essere la ragazza che ha portato via il cantante alla bella rossa. Tish ha fatto cambio con Giordana Angi per quella che ufficialmente è “incompatibilità di carattere” con Alberto. Ne scopriremo di più proprio oggi pomeriggio?

LA SFIDA CON CINZIA E LA VITTORIA

In settimana Alberto Urso non ha avuto solo a che fare con le questioni di cuore e di amicizia ma anche con una sfida immediata che ad Amici 2019 lo ha visto esibirsi contro Cinzia. Per tutta la settimane sono andate avanti le sfide e proprio al cospetto di Paolo Giordano, Alberto ha affrontato la sua sfidante ma non ci sono stati dubbi riguardo all’esito soprattutto quando il cantante della scuola si è esibito sulle note di Ave Maria (clicca qui per vedere il video del momento). Quello che ha notato il giornalista è il colore che Alberto ha dato alla sua voce: “Mi sembra che sia più forte e formato in questo momento e che abbia una voce già colorita mentre tu hai bisogno di diventare un po’ più personale, tutto qui”. Cinzia si complimenta con Alberto che può tornare nella scuola e oggi pomeriggio sarà al fianco dei suoi compagni per cercare di vincere la sfida.



© RIPRODUZIONE RISERVATA