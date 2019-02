Amici 18 / Anticipazioni: due ballerini fuori, prima maglia del serale e squadre rivoluzionate

Torna l’appuntamento con lo speciale di Amici 18, in onda oggi 2 febbraio su Canale 5 a partire dalle 14.10. Tante le cose che sono cambiate nel corso di questa settimana nella scuola. Tante sfide e molti nuovi ingressi: a lasciare la scuola sono stati Daniel Piccirillo e Ahlana, al loro posto due cantanti donna, ovvero Federica e Ludovica. Si tratta di elementi molto forti che vanno a smuovere gli equilibri delle due squadre. Ma a smuoverli è anche la decisione di Tish di cambiare squadra. La ragazza, a causa dell’atmosfera di forte incompatibilità creatasi con Alberto d’Urso, ha chiesto il cambio squadra ed è ora il capitano della squadra Atene (viceversa, Giordana è il capitano di Sparta).

LE SFIDE DI MARCO, MOWGLY E JEFEO

Con queste premesse partirà la nuova puntata di Amici 18 che si concentra sin da subito sulla sfida tra Marco Alimenti e Federico voluta da Timor Steffens. Come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, alla fine della prova, il commissario esterno proclamerà vincitore Federico. Marco è quindi ufficialmente fuori dalla scuola. Si continua con le sfide perché tocca a Mowgly e a Jefeo disputare la loro, rimasta ancora in sospeso dalla scorsa settimana. Entrambi, comunque, riescono a vincere. Si procederà con l’inizio della prima sfida a squadre della settimana che vedrà schieramenti tutti nuovi sia per il cambio squadra che per i nuovi arrivati. Particolare la prima di queste sfide che vede proprio Tish contro Alberto e la prima sconfitta del cantante lirico ad Amici 18.

ATENE CONTRO SPARTA E IL PRIMO ACCESSO AL SERALE

La squadra tutta rinnovata di Atene riesce a conquistare la vittoria in questa prima sfida a squadre. In sfida immediata finisce l’allievo di Amici 18 con il punteggio più basso che è Samuel (ballerino di latino entrato la scorsa settimana). Contro di lui Umberto Gaudino che vince e conquista il banco. È a questo punto che Maria De Filippi inizia a svelare le nuove modalità per accedere al serale e il primo che ha la possibilità di conquistare la maglia verde è quello con la meta più alta nella squadra che ha appena vinto, ovvero Rafael. Dopo una serie di sfide, riesce ad accedere al serale e a indossare la maglia verde.

TISH SCONFITTA DA LUDOVICA

Si va così avanti ad Amici 18 con una seconda sfida a squadre che ha inizio con Tish contro la nuova arrivata Ludovica e la vittoria di questa seconda. Si continua allora con Miguel contro Vincenzo e la vittoria di quest’ultimo. Sarà proprio Miguel a disputare la sfida immediata che si terrà però in settimana. Non mancheranno nel corso della puntata polemiche e sorprese.



