Angelo e Francesca, C’è Posta per te/ Video, i genitori Rosanna e Luigi non accettano la coppia poi però..

I protagonisti della seconda storia della puntata di C’è Posta per te di questa sera sono Angelo e Francesca. A chiamare è la donna e lo fa perché i genitori di Angelo hanno deciso di chiudere i rapporti, in quanto credono che lei abbia rovinato la famiglia. Prima di essere una coppia, Angelo e Francesca erano amici e impegnati con altri. Le due coppie hanno aperto un bar insieme che è poi fallito. Le storie finiscono quando l’ex di Angelo la lascia e si avvicina all’ex di Francesca che, notando quello che sta accadendo, lo lascia. Questo porta ad un avvicinamento tra Angelo e Francesca che si consolano a vicenda e questo affetto diventa in poco amore. Oggi i due sono una coppia, si amano e progettano dio sposarsi il 13 aprile. Chiamano a C’è Posta per te per recuperare il rapporto con i genitori di lui, Rosanna e Luigi, che sono contrari a questa relazione, trovandola inappropriata.

ROSANNA E LUIGI NON CREDONO AL FIGLIO ANGELO

Rosanna e Luigi non accettano che Angelo, separato e con due figli, sposi colei che era la compagna di un suo amico e trovano che la colpevole sia Francesca. Lui, però, cerca di fargli capire le sue motivazioni: “Voglio ringraziarvi per esserci stati quando ho fatto tanti errori, ma quando sono stato messo in ginocchio mi sono sentito chiudere ogni porta in faccia. Mi sono sentito un fallito, senza l’amore e dopo la fine di una storia e Francesca è stata l’unica a starmi vicino. Ad aprile ci sposeremo, per lei darei la vita ma voi non volete esserci.” I genitori sono irremovibili, Maria De Filippi cerca di farli ragionare con difficoltà, questo perché loro sono convinti che ci sia un tradimento sotto a tutto e che le cose non siano andate come spiegano loro. Ma se Luigi si dice pronto ad aprire la busta, la madre non vuole “Hanno tradito ogni principio in cui credo” ammette. Alla fine entrambi chiudono la busta, poi però il colpo di scena: Rosanna e Luigi rientrano e aprono la busta!





