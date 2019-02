Ascolti tv venerdì 1 febbraio/ Vince Chi vuol essere milionario, I Soliti ignoti batte Striscia la notizia

Sono stati resi noti i dati relativi agli ascolti tv per la giornata di ieri, venerdì 1 febbraio 2019. Il programma più visto in assoluto è stato Chi vuol essere milionario, noto quiz condotto dall’amatissimo Gerry Scotti, in onda in prima serata su Canale 5. La storica scalata alla vincita milionaria è stata vista da circa 2.9 milioni di spettatori, toccando uno share pari al 13.5%. In seconda posizione, staccato non di molto, si è invece piazzato il concorrente Superbrain, le supermenti, programma in onda in prima serata su Rai Uno, condotto da Paola Perego: in 2.5 milioni (11.6% di share), hanno visto i geni che si fidavano sulla televisione pubblica. Sul gradino più basso del podio si piazza invece il programma di inchieste e cronaca nera, Quarto Grado, in prima serata su Rete 4 (7.8% di share), con la serie tv The Good Doctor, su Rai due, medaglia di legno.

ASCOLTI TV VENERDÌ 1 FEBBRAIO

Nella sfida riguardante l’access al prime time, vince i Soliti Ignoti di Raiuno, che batte Striscia la notizia di Canale 5 19.5% a 19.2. Distanze minime per i due rivali storici, che fanno il vuoto rispetto agli altri concorrenti, visto che al terzo posto si è piazzato un Posto al sole di Rai Tre, con il 7.1% di share, davanti a Otto e mezzo di La7. Nel preserale, vittoria netta del programma di Rai Uno, l’Eredità, condotto da Flavio Insinna, visto dal 25% degli spettatori tv, e che ha avuto la meglio su Avanti un altro di Paolo Bonolis (Canale 5), fermatosi invece al 20.3%. Anche in questo caso, le due reti madre fanno l’abisso dietro di se, visto che Geo, al terzo posto, ottiene solo il 12.6% di share. Infine, per quanto riguarda i dati della seconda serata, la replica di Striscia la notizia e il programma Tv7 su Rai Uno, si spartiscono i telespettatori con il 7.4% di share a testa, seguiti da Donnavventura su Rete 4 al 7%.

