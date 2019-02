Avanti un altro, concorrente di Bonolis ‘insulta’ Foiano/ Dopo minacce e insulti, scatta la denuncia

La partecipazione ad Avanti un altro come concorrente si è trasformata in un incubo per Gianluca Forte, il 19enne che, nel corso della trasmissione di Paolo Bonolis, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sarcastiche su Foiano definendolo un “paese triste”. «Vengo da un posto privo di gioie un posto buio dove non c’è nulla per i giovani», sono state le parole pronunciate dal giovane in tv. Le parole del giovane hanno infastidito alcuni cittadini del comune toscano al punto che il 19enne ha cominciato a ricevere insulti e minacce sui social. Dopo aver cercato di rispondere, il giovane ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Con e foto dei post incriminati, Gianluca ha chiesto aiuto ai carabinieri di Foiano. Secondo quanto scrive La Aazione, le forze dell’ordine starebbero esaminando sopratutto due profili da cui sarebbero partite le offese. «Non ce l’ho fatta più – ha dichiarato il 19enne a La Nazione – hanno attaccato pure la mia famiglia, voglio che venga fatta giustizia».

AVANTI UN ALTRO: CONCORRENTE DI BONOLIS DENUNCIA GLI UTENTI DEI SOCIAL

Dopo le battute ironiche su Foiano, per il concorrente di Avanti un altro, è cominciato un periodo bruttissimo. Oltre a dover leggere insulti sulla propria persona, infatti, ha ricevuto anche minacce. Alcuni hanno indagato sulle sue origini e, dopo aver scoperto che Gianluca è originario di Napoli, hanno cominciato ad augurargli i peggiori epiloghi. Di fronte a tali minacce, il 19enne ha deciso di non perdere altro tempo e presentare regolare denuncia. «Resta l’amarezza di essere stato insultato – racconta il 19enne a La Nazione – sono stato vittima di bullismo, devo ringraziare i miei amici e i miei familiari che mi sostengono». E conclude: «Non riesco nemmeno a mettere piede fuori casa – afferma – stamani sono stato insultato pure dal fornaio prima di entrare a scuola».

