Carmela cerca Mario dopo 65 anni, C’è Posta per te / Video, lei si stizzisce: “Questo non ricorda niente!”

Non solo lacrime a C’è Posta per te. La terza storia di questa nuova puntata vede protagonista Carmela, una simpaticissima signora che cerca un amore del suo passato. “Lui si chiama Mario Altavilla, tra loro ci sono stati tanti baci poi ha chiesto qualcosa in più e lei ha detto no, da allora sono passati 65 anni” spiega Maria De Filippi. La conduttrice svela allora che di Mario Altavilla la produzione ne ha trovati 3 corrispondenti all’età e alla descrizione di Carmela. In studio ci sono tutti e tre e Carmela inizia il suo monologo: “Mario io vivo e sto bene. Gli altri di noi alla nostra età sono all’aldilà. A me piace passeggiare, viaggiare, sono stata in Australia e non ho mai chiuso occhio. Stanotte non ho dormito pensando a te perché io ti voglio rivedere Mario”.

CARMELA CONQUISTA IL PUBBLICO MA NON TROVA MARIO

Il pubblico è in delirio: Carmela è simpaticissima e scatena le risate del pubblico di C’è posta per te oltre che i commenti ironici del pubblico a casa. Carmela aggiunge poi altri dettagli alla descrizione: “Noi ci siamo incontrati a Terlizzi provincia di Bari”. Uno dei tre, in particolare il terzo ad entrare, ammette che a Terlizzi ci è nato; Carmela è felicissima: “Si è lui, mi ricordo la faccia”. Lui tentenna e confessa di non ricordarsi né il suo nome che il suo volto. Poi però inizia a ricordare: “Io ho vissuto a Terlizzi fino all’età di 17 anni, poi ho girato l’Italia quindi io non ricordo. Carmela lo ricordo ma dire che è lei…”. Carmela allora dice anche il suo cognome ma lui non ricorda. Si conclude senza un lieto fine per la signora Carmela che lascia lo studio senza Mario.





